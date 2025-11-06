Son Mühür/ Merve Turan - Gazeteci Ertan Sayın, İngiltere’deki belediyecilik sistemiyle Türkiye’yi kıyaslayarak şunları söyledi: “İngiltere’de belediyelerde bu kadar daire başkanlığı, genel sekreter, başkanlık yok. Bizdeki gibi 12 tane şirketi olan bir model yok. Oradaki uygulamayı buraya getiriyorlar ama makam odalarını kaldırmalarını doğru bulmuyorum. Belediye başkanının geleni gideni çok olur, o odada duramaz. Şu kadar sorunun ortasında bunlarla uğraşıyoruz.”

“Kafayı körfezin temizliğine yorun”

Gazeteci Hasan Çölmekçi ise İzmir’in temel sorunlarının görmezden gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sen kafanı körfezin temizliğine yor, İzmir’in çöpüne yor. Kentin çöpü nereye konulacak?”

“Harmandalı'nda’da çöpler dolmaya başladı, 1 hafta sonra kriz gelir”

Sayın, çöp krizi uyarısında bulundu: “Harmandalı'nda çöpler dolmaya başladı. Bir hafta içinde çöp sorunu gündeme gelir. Harmandalı için ek süre verilmeyecek, başvuru belgeleri eksik verilmiş. Çöp oraya dökülemez, halk tepkili. Bu sorun bugünün değil. Aziz Bey sonrası çözülmeye çalışıldı, tekrar etti. Çok önce çözülmeliydi. Artık dünyada teknoloji gelişti, vahşi depolama değil tesis kuruluyor. Belediye başkanı böyle bir şeye karşı çıkamaz. Kent zaten kötü; biraz daha kirlenirse ne olur?”

“Viyana ve Londra çöpten para kazanıyor”

Çölmekçi dünya örneklerini gösterdi: “Londra’da çöp var, Viyana’da nehir kenarında çöp tesisi var. Hem yakıyorlar hem geri dönüştürüyorlar. Çöpten para kazanıyorlar. 20 yıldır meslekteyim, sorunlar aynı: altyapı, körfez.”

“Halk da suçlu, ceza sistemi işlemeli”

Sayın, vatandaşın da sorumluluğunu vurguladı: “Halk masum değil. Sigarayı yere atıyoruz, çöpleri mazgala süpürüyoruz. Önce bizim değişmemiz gerekiyor. Belediye görevini yapar ama vatandaş yapmazsa ceza yazarsın. Trafikte artık cezalar geliyor. Eskiden korkmuyorduk, şimdi cezanın ağırlığı caydırıyor. Bir belediye başkanı çöp arabasının arkasına binmez. Makro düşünmeli, şov yapmamalı.”

“Otoparkta abonelik sistemine tepki”

Sayın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin otopark politikasını eleştirdi: “Başkan, personelden tasarruf edeceğini ve bölgedeki ikamet edenlere ücretle otopark vereceğini söylüyor. Sorun şu: burası şehir merkezi. Yıllar önce yer altı otoparkları yapılmalıydı. Aziz Bey yaptı, hep dolu. Yolları satıyorsunuz. Başka şehirlerde bedava olan yerleri satıyorsunuz. İzelman otoparkları zarar ediyor; kamu hizmeti bu, zarar da eder. Başka yöntem bulun, parkomat koyun. Alsancak’ta 10 binaya özel otopark verdiniz. Bu tüm İzmir’in hakkı. 80 hastane var, insanlar hastasını nasıl getirecek? Bazı kararlar zamanında alınmadı.”

“Göç var ama konut yok, sözler tutulmadı”

Çölmekçi, konut ve ulaşım politikalarını eleştirdi: “Avrupa’da sokak otoparkları numaralandırılmış. Alsancak’ta olmaz. İzmir’e göç çok. Tunç Soyer’in 110 vaadi vardı, 7 tanesi yapıldı. CHP’nin 25 yılda yaptığı konut sayısı 800. 30 bin konut sözü vardı. Konak Tüneli için ‘kullanmam’ dendi ama herkes kullanıyor. Çevreciler itiraz ettikçe şehir tıkanıyor.”

“Yara tedavi edilmiyor, üstü örtülüyor”

Sayın, trafik ve planlama eleştirisi yaptı: “Fevzi Paşa’da ışık var, geçince yine ışık. Üst geçit yapılsa gerek kalmayacak. İkinci çevreyolunun hemen yapılması lazım. Konak Tüneli büyük avantaj. Çarpık yapılaşma mimarlar ve bu sisteme göz yumanlar yüzünden.”

“Bostanlı Pazarı’nda hukuka aykırı süreç”

Sayın, pazar alanı yönetimini hedef aldı: “Pazaryeri kurarsın, işletirsin, iştirakine devredebilirsin. Ama üçüncü kişiye devredemezsin. Belediye özel şirkete vermiş, o da başka şirkete. Neden? Tezgahları Kent AŞ kursun. 10 yıllık sözleşme olmaz, 5 yıl olur. 500 tezgah koysun, gelir zaten. Bu sosyal konu. Pazar boş kalmasın, etkinlik yapılsın. Savcılık girerse işler karışır. Belediyelerde çok insan işsiz, bu tablo ciddi.”

“Kent AŞ batmış durumda”

Çölmekçi şirket yapısını eleştirdi: “Kent AŞ batmış durumda, maaş ödeyemiyor. Özel şirket kazandı, o da birine verdi. Neden özel şirket? Belediye yapsın. Çalışanlar verimli kullanılmıyor. Her gelen başkan söz verip işe almış. Çalıştıramıyorsan yeni iş alanı aç.”