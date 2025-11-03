İzmir’in en çok ziyaret edilen ilçelerinden Selçuk, artık sadece tarihi mirasıyla değil, şeftali bahçeleriyle de adından söz ettiriyor. Özellikle yabancı turistler, Selçuk’un bereketli topraklarında yetişen şeftalileri ve bu bahçelerin sunduğu manzarayı yakından görmek için bölgeye akın ediyor.

Tarihi zenginliğiyle bilinen ilçe, son yıllarda tarımsal üretimde de büyük bir ivme kazandı. İzmir genelindeki şeftali üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Selçuk, yılda 33 bin tonu aşan üretimiyle Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi.

Tarih ve doğanın buluştuğu yer

Selçuk’un cazibesi yalnızca tarımda değil, tarih sahnesinde de kendini gösteriyor. Efes Antik Kenti, Celsus Kütüphanesi, Artemis Tapınağı ve Büyük Tiyatro gibi yapılarıyla ziyaretçilerine geçmişin izlerini sunuyor. M.Ö. 10. yüzyıla kadar uzanan köklü tarihiyle Efes, her taşında bir medeniyetin hikâyesini barındırıyor.

Bölgeden birkaç kilometre uzaklıktaki Meryem Ana Evi ise maneviyat arayanların uğrak noktası. Sessizliği, doğayla iç içe atmosferi ve huzur veren ortamıyla bu yer, her yıl binlerce kişiyi kendine çekiyor.

Şirince’nin sıcak atmosferi büyülüyor

Selçuk’un yanı başındaki Şirince Köyü, taş evleri, dar sokakları ve zeytin ağaçlarıyla süslü doğal dokusuyla ziyaretçilerini büyülüyor. Yerli halkın sıcacık misafirperverliği ve ünlü meyve şaraplarıyla Şirince, kültürlerin buluştuğu benzersiz bir köy olma özelliğini taşıyor.

Köyde dolaşırken zamanda yolculuk yapıyormuş hissine kapılan ziyaretçiler, hem yerel lezzetleri tadıyor hem de Ege’nin köy yaşamına tanıklık ediyor.

Selçuk’un bereketi sofralara taşınıyor

Ege mutfağının en özgün örneklerini barındıran Selçuk’ta, zeytinyağlı yemeklerden kabak çiçeği dolmasına, meyve şaraplarından boyoza kadar sayısız lezzet bulunuyor. Özellikle yörede yetişen şeftaliler, sadece sofraları değil, ihracat pazarlarını da süslüyor. Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen Selçuk şeftalileri, kalitesiyle uluslararası pazarda da adını duyuruyor.

Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor

Tarih, doğa ve tarımın kusursuz bir dengeyle buluştuğu Selçuk, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Efes’in büyüleyici atmosferi, Şirince’nin sıcak dokusu ve şeftali bahçelerinin eşsiz manzarası, bu ilçeyi keşfetmek isteyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Selçuk, sadece geçmişiyle değil, geleceğe umut veren üretim gücüyle de Ege’nin en özel noktalarından biri olarak öne çıkıyor.