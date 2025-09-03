Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ay içinde ülke genelinde dolandırıcılık şebekelerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, bu kişilerden 64’ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını duyurdu.

29 ilde eş zamanlı baskın

Bakanlığın paylaştığı verilere göre operasyonlar Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 29 ilde gerçekleştirildi.

Vatandaşları farklı yöntemlerle kandırdılar

Soruşturmalarda şüphelilerin, vatandaşları "tarihi eser bulma" vaadiyle dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca kamu görevlisi, avukat, banka çalışanı veya uzlaştırmacı kimliğine bürünerek sahte beyanlarla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Bir diğer yöntemde ise sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yapıldığı ortaya çıkarıldı.

388 mağdur, 28 milyon lira işlem hacmi

Operasyonlarda 388 vatandaşın mağdur edildiği belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 28 milyon lira tutarında işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yakalanan 89 şüpheliden 64’ü tutuklanırken, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlılarla ilgili yasal süreçlerin sürdüğü bildirildi.