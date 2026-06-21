Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Teşkilatı, kongre takvimi kapsamında hareketli günlerden birini yaşıyor. Karabağlar İlçe Kongresi vesilesiyle İzmir’e gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. İl başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarette, MHP İzmir İl Yönetimi ve partililer TBMM Başkanvekili Celal Adan’ı ağırladı. Kongre süreci dolayısıyla İzmir’de bulunan Adan, İl Başkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen görüşmede hem Karabağlar kongresinin önemine değindi hem de İzmir genelindeki teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında yerel siyasi gelişmeler ve önümüzdeki döneme ait parti stratejileri de karşılıklı olarak değerlendirildi.

"İl başkanlığımızda misafir ettik"

Ziyaretin ardından MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, TBMM Başkanvekilinin ağırlanmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Karabağlar İlçe Kongremiz münasebetiyle İzmirimize teşrif eden TBMM Başkanvekilimiz Sn. Celal Adan’ı İl Başkanlığımızda misafir ettik."