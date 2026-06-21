İzmir’de üniversite sıralarında başlayan basketbol serüveni, dünya devi Çin’de başarı öyküsüne dönüştü. Çin Profesyonel Basketbol Ligi, İzmirli bir gencin başarılarına sahne oluyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nde basketbolun prestij arenası olarak kabul edilen CBA, Yaşar Üniversitesi’nin Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nden mezun Mert Özmutlu’yu konuşuyor. Shanxi Loongs takımında sürdürdüğü görevini Şanghay eyaletinde "Yılın Koçu" ödülünü kazanan Özmutlu, başarı hikayesinin ardında yatan en büyük gücün üniversite yıllarında saklı olduğunu söyledi.

Sakatlık pes ettiremedi

İzmir’de takımının Türkiye Üniversiteler Ligi’ne çıkmasının ardından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle profesyonel oyunculuk kariyerine son vermek durumunda kaldığını belirten Özmutlu, bu sürecin ardından potalara küsmedi; çalışmalarına yeniden parkede yön verdi. Antrenör olarak kariyerine devam eden Özmutlu, Pınar Karşıyaka altyapısında oyuncu yetiştirmeye başladı. Sonraki yıllarda, Mavişehir Spor Kulübü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve son olarak Gaziantep Basketbol’da görev yaparak takımı Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselten Özmutlu, 2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nden teklif aldı.

İlk senesinde başarıya adını yazdırdı

Şanghay’a adım attıktan kısa süre sonra Özmutlu bu kez Kovid 19 pandemisiyle karşı karşıya kaldı. Pandemi nedeniyle ülkeye geri dönmek zorunda kalan Özmutlu, 2023 yılında ise Çin’deki yolculuğuna kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Şanghay’daki Shanzi Loongs kulübünün altyapısında görev üstlenen Özmutlu, 11, 12 ve 14 yaş gruplarında 3 farklı kupa kazandı. İlk senesinde gösterdiği bu başarı, ona Şanghay eyaletinde 'Yılın Koçu' unvanını getirdi ve Çin Profesyonel Basketbol Ligi’nin (CBA) kapılarını açtı.

Şimdiki hedef ‘Başantrenör’ olma

Şimdiki hedefinin birkaç yıl içinde CBA seviyesinde 'Başantrenör' olarak takım yönetmek olduğunu söyleyen Özmutlu, “Çin’in basketbol seviyesi ve kültürü, bana bakış açısı, yaptığım işe değer vermeleri benim işime dört elle sarılmama ve her geçen gün kendimi kanıtlamama sebep oluyor. Yaz mevsimi olmasına rağmen benimle bireysel anlamda idman yapmak isteyen, NBA'de oynayan oyuncularla da çalışıyorum. Yaşar Üniversitesi’ndeki hocalarımın ve antrenörlerimin konuşmaları, bana verdikleri nasihatler hayatımı ve kariyerimi çizmemde, vizyonumu genişletmemde çok büyük rol oynadı” diye konuştu.