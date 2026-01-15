Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Şehir Hastanesi’nde düzenlenen törenle 45 yeni ambulans kentin sağlık filosuna katıldı. Törende konuşan İzmir Valisi Elban, “Sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen en önde olan ülkelerden biriyiz” dedi.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Milletvekili Eyüp Kadri İnan katıldı. Elban, Türkiye’nin sağlık alanında dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Biz sağlık alanında sadece binalarıyla, sadece araç gereçleriyle, sadece 112’siyle değil, aynı zamanda personeliyle de dünyada parmakla gösterilen önde gelen ülkelerden biriyiz. Ve bütün bunlara rağmen hala durmuyoruz ve bu alanda hizmet kalitemizi ve hızımızı artırmak için sürekli çaba içerisindeyiz” dedi.

İnan, "140 sağlık tesisini hizmete sunduk"

Açılışta söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, “Bu koskaca İzmir’de, şehrimizin merkezinde çok eskiden, bundan yaklaşık 20 sene evvel İzmirli hemşehrilerimizin mecburen sağlık ihtiyaçları için kapısına gittiği topu topu 3 tane büyük hastane vardı. Bunlardan bir tanesi Tepecik, diğeri Yeşilyurt diğeri ise Behçet Uz Çocuk Hastanesindesiydi. Tabi bunların 20-25 sene önceki hallerini İzmirli büyüklerimiz, İzmir’de yaşan vatandaşlarımız eminin ki çok iyi biliyorlar. Peki biz ne yaptık? Eserlerimiz burada, ortada. Bakanlığımız tarafından İzmir’imize şehrimize 2023 yılından itibaren İzmir genelinde yatırım bedeli toplam 70 milyar TL’lik, 1 milyon 333 bin metrekare kapalı alana ve 5 bin yatak kapasitesine sahip 140 inşaatı, 140 sağlık tesisini tamamlayarak İzmirlilerin hizmetine sunduk” dedi.