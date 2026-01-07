Son Mühür / İzmir’in turizm ve otelcilik sektöründeki yatırımlarıyla bilinen isimlerinden Timur Ömürgönülşen, kent merkezinde yeni bir otel projesi için harekete geçti. Kordon Otel Pasaport, Kordon Otel Alsancak ve Kordon Otel Çankaya’nın sahibi olan Ömürgönülşen’e ait Ömür Turizm İşletmeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Konak ilçesinde 84 oda kapasiteli yeni bir otel inşa etmeyi planlıyor.

Şirket tarafından hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası’na göre, yatırım İzmir’in Konak ilçesi İsmetkaptan Mahallesi 1372 Sokak’ta, 1025 ada 23 parselde yer alan taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek. Toplam 513 metrekare büyüklüğündeki arsa proje sahibi firmaya ait bulunuyor. Alanda halihazırda atıl durumda bulunan yapının yıkılmasının ardından, iki bloktan oluşan yeni otel binası inşa edilecek.

Biri 7 diğeri 11 katlı iki bina

Yaklaşık 3 bin 996 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak proje kapsamında, biri 7 katlı diğeri 11 katlı olmak üzere iki bina yapılacak. Toplam 84 odanın yer alacağı otelde resepsiyon, ofisler, lobi, otopark, sığınak alanı, asansörler ve teknik birimler de bulunacak. A Blok’ta 20 oda, B Blok’ta ise 64 oda yer alacak. Bloklar, zemin altındaki iki bodrum kat ile birbirine bağlanacak. Projenin yatırım bedeli 280 milyon 269 bin 600 TL olarak hesaplandı. İnşaat aşamasında sahada 25 kişinin çalışması planlanırken, otelin işletme döneminde 20 personelin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Turizm İşletme Belgesi için de başvurulacak

Proje alanı, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Kentsel Yerleşik Alan”, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında ise “Ticari Seçenekli Konut” alanı olarak tanımlanıyor. Şirketin, yatırım için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Turizm Yatırım Belgesi almak üzere başvuru yaptığı, sürecin henüz tamamlanmadığı bildirildi. Otelin faaliyete geçmesinin ardından Turizm İşletme Belgesi için de ayrıca başvuru yapılacağı belirtildi.

2027’nin ekim ayında hizmete açılması hedefleniyor

Mevcut yapının yıkımı ve hafriyat çalışmalarının ardından başlayacak inşaat sürecinin yaklaşık 20 ay sürmesi planlanıyor. Kazı ve temel çalışmalarının yaklaşık iki ay, kaba inşaatın 12 ay, ince inşaatın ise 6 ayda tamamlanması öngörülüyor. Projenin 2027 yılının Ekim ayında hizmete açılması hedefleniyor.