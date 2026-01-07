Son Mühür/ Seçil Ünlü - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, yazılı açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan protokolü gündeme taşıdı.

Atmaca, Karşıyaka’daki mevcut yapı stokunun envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesine yönelik ortak hizmet protokolünün 13 Ocak 2025 tarihinde onaylandığını hatırlattı.

“60 milyonluk protokol Sayıştay konusu olur”

Atmaca’nın açıklamasına göre söz konusu protokol, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Aralık 2024 tarihli toplantısında komisyonlara havale edildi. Başkanlık önergesinde, protokolün Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlandığı belirtildi. Atmaca, bu protokolün Sayıştay raporlarına konu olabilecek nitelikte olduğunu savundu.

“Harcama yetkilisi oda yöneticisi” iddiası

Atmaca, protokolün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar tarafından imzalandığını, karşı tarafta ise İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Bengi Atak’ın imzasının bulunduğunu aktardı.

Atmaca, Ayatar’ın protokolde harcama yetkilisi konumunda bulunduğunu ve aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtti.

Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant’ın ise protokolde gerçekleştirme görevlisi olarak yer aldığını ve aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde ikinci başkanlık görevini yürüttüğünü ifade etti.

“Kendi kendilerine iş pasladılar algısı oluştu”

Atmaca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi olan bu iki ismin aynı zamanda protokolün diğer tarafı olan meslek odasının yönetiminde yer alması, adeta kendi kendilerine 60 milyon TL’lik iş pasladıkları yönünde bir algı oluşturdu. Nereden bakılırsa bakılsın bu durum ne hukuki ne de vicdanidir.”

“Başkan Tugay’ın bilgisi var mı?”

Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da çağrıda bulunarak şu soruları yöneltti: “Sayın Cemil Tugay’ın bu durumdan haberi var mıdır? Kamu görevlisi sıfatı taşıyan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin, yönetiminde yer aldıkları meslek odasına kamu kaynağını bu şekilde aktarması hangi mevzuatla açıklanabilir? Bu tablo ‘al gülüm, ver gülüm’ anlayışı değil midir?”