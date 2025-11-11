İzmir’in Urla ilçesinde yer alan Bademler Sanat Köyü, bölgenin yıllara dayanan kültürel birikimini günümüz sanat anlayışıyla bir araya getiren özgün bir merkez olarak hayata geçti. Köy, geleneksel kültürü canlı tutan müzelerden uygulamalı atölyelere, konaklama ve sosyal alanlara kadar geniş bir yapıyı içinde barındırıyor.

Bademler Köyü’nün köklü tiyatro geleneği, bugün daha geniş bir sanat platformuna dönüşerek ziyaretçilere üretime katılma, öğrenme ve paylaşma fırsatı sunuyor.

Kültürel Mirası Yaşatan Koleksiyonlar

Bademler Sanat Köyü’nün en iddialı yönlerinden biri, Anadolu’nun kültürel izlerini taşıyan müze ve koleksiyonları bünyesinde barındırması. Sabiha Tansuğ Etnografya Müzesi, geleneksel kıyafetlerden gündelik yaşam objelerine uzanan geniş bir seçkiyle Anadolu’nun belleğini günümüze taşıyor. Zehra Müfit Saner’in kitre bebek koleksiyonu ile Nurgül Bilgiç’in Anadolu bebekleri koleksiyonu ise el işçiliği ve kültürel betimlemeleriyle dikkat çekiyor.

Musa Baran ve Oyuncağın Yolculuğu

Sanat köyünün öne çıkan duraklarından biri de Musa Baran Çocuk Oyuncakları Müzesi. Arkeolog Musa Baran’ın kendi ürettiği ve topladığı oyuncaklardan oluşan koleksiyon, tel arabadan uçurtmaya kadar pek çok oyuncağı ziyaretçilerle buluşturuyor.

Oyun kavramını kültürel bir miras olarak değerlendiren Baran’ın el yapımı oyuncaklara yaklaşımı, iklim ve coğrafyanın oyun kültürünü nasıl şekillendirdiğini hatırlatıyor. Baran’ın “Antik Çağ ve Günümüz Çocuk Oyunları” başlıklı bildirisi, uluslararası alanda da dikkat çekmiş; Expedition dergisinde yer almıştı.

Atölyelerden Sergilere: Üreten Köy

Bademler Sanat Köyü, yalnızca müzelerin gezildiği bir yer değil, aynı zamanda üretimin devam ettiği bir kültür alanı. Köyde düzenlenen atölyeler; tiyatro, resim, el sanatları ve gastronomi gibi farklı alanlarda hem yetişkinlere hem çocuklara açık programlar sunuyor.

Bu çalışmalar, katılımcılara deneyim kazanma fırsatı verirken aynı zamanda köyün sosyal yapısını canlı tutuyor. Sanatçılar ve ziyaretçilerin bir araya geldiği bu yapı, köyü sürekli yenilenen bir paylaşım alanına dönüştürüyor.

Restoran, Kafe ve Konaklama Alanları

Köyü ziyaret edenler, çeşitli atölye ve müzelerin ardından restoran ve kafe alanlarında Ege mutfağının lezzetlerini tatma imkânı buluyor. Konaklama alanları ise ziyaretçilerin bu atmosferi daha yakından deneyimlemesine imkân tanıyor.

Ziyaret Bilgisi

Bademler Sanat Köyü yıl boyunca ziyaretçilere açık.

Musa Baran Çocuk Oyuncakları Müzesi ise pazartesi günleri kapalı.

Bademler Sanat Köyü, kültürel mirası günümüz sanat anlayışıyla buluşturan yapısı sayesinde, hem üretmek hem öğrenmek isteyenler için dikkat çekici bir adres niteliğinde. Köy, müzeleri ve koleksiyonlarıyla geçmişi, atölye ve etkinlikleriyle ise geleceği kucaklayan bir alan olarak öne çıkıyor.