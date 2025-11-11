11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Denizli’de fidan dikimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 81 ilde kutlanan gün dolayısıyla, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, 23 Ağustos 2025’te orman yangınında zarar gören Honaz Milli Parkı yeniden ağaçlandırıldı.

Pamukkale ilçesi Cankurtan Mahallesi’ndeki yangın sahasında bir araya gelen öğrenciler, askerler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu çalışanları ve vatandaşlar, binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

“Yangınla zarar gören her metre kareyi yeniden yeşillendiriyoruz”

Etkinlikte konuşan Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, ormanların ekolojik ve sosyal önemine dikkat çekerek, “Ormanlar karbon yutak alanıdır. İklim değişikliğine karşı en etkili yöntem orman alanlarını artırmaktır. 2019’dan bu yana toplumun tüm kesimleriyle ‘Geleceğe Nefes’ temasıyla ağaçlandırma çalışmaları yürütmekteyiz. Denizli’de bugüne kadar 179 noktada 363 bin fidan diktik. Bu yıl da 18 ayrı alanda binlerce fidan dikiyoruz. Yangınla zarar gören hiçbir alanı sahipsiz bırakmıyoruz; her karışı yeniden yeşillendiriyoruz” dedi.

“Daha yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz”

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun da, “11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesiyle her yıl ülke genelinde olduğu gibi Denizli’de de fidan dikim etkinlikleri yapılıyor. Bu yıl ‘Yeşil Vatan Seferberliği’ temasıyla düzenlenen etkinliklerde binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yaz kentimizde yaşanan yangınlarda zarar gören alanları yeniden yeşillendiriyoruz. Çocuklarımıza daha yeşil ve yaşanabilir bir vatan bırakmak için ağaçlandırma çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.