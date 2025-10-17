Son Mühür/ Beste Temel - Rotary Bölge 2440 bünyesindeki Dokuz Eylül Rotary Kulübü ve Dokuz Eylül Rotaract Kulübü, “Rotary Mezunları Günü” etkinliğinde yeni ve eski üyeleri bir araya getirdi. Dayanışma, dostluk ve topluma hizmet temalarıyla düzenlenen buluşma, duygusal ve ilham verici anlara sahne oldu.

“İyilik için birleşin” çağrısı

Program, Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Adnan Sözeri’nin açılış konuşmasıyla başladı. Sözeri, Rotary’nin temel değerlerinden biri olan “İyilik için birleşin” çağrısını hatırlatarak, topluma hizmet etmenin önemine vurgu yaptı.

Sözeri, “Rotary yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, iyiliğin ve ortak hedeflerin hayat bulduğu bir harekettir. Yeni üyelerimizle birlikte bu iyilik zincirini daha da büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Topluma hizmet Rotary’nin kalbidir”

Federasyon Başkan Yardımcısı ve Bölge Hedefleri Komisyonu Sorumlusu Nafih Butur, konuşmasında Rotary’nin hizmet anlayışına dikkat çekti. “Rotary’de hedef bireysel fayda değil, toplumsal yarardır. Her Rotaryen, yaşadığı topluma katkı sunarak dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için çaba harcar.”

Yeni ve eski üyeleri buluşturan köprü

Ev sahibi kulüp olan Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Neşe Gök, etkinliğin amacını şu sözlerle anlattı: “Rotary’nin köklü geçmişini ve deneyimlerini yeni üyelerimizle paylaşmak, bu büyük ailenin bir parçası olmanın anlamını göstermek istedik. Deneyimli üyelerimizin rehberliğiyle Rotary ruhunu daha güçlü hissediyoruz.” Etkinlikte kulüplerin kendi bünyelerine yeni üyeler kazandırmayı hedeflediği interaktif oturumlar gerçekleştirildi. Katılımcılar, Rotary’nin evrensel değerlerini, yürütülen projeleri ve topluma hizmet anlayışını yakından tanıma olanağı buldu.

Günün sonunda, üyeler arasında kurulan dostluklar ve paylaşılan deneyimler, Rotary’nin “kendinden önce hizmet” ilkesiyle ne kadar güçlü bir bağ kurduğunu bir kez daha ortaya koydu.