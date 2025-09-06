İZSU’nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilçede yürütülen doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattı zarar gördü. Bunun üzerine ekipler bölgede onarım çalışmalarına başladı.

Kesinti 15 eylül’e kadar sürecek

Arıza nedeniyle Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde bugün saat 12.40’tan itibaren su kesintisi uygulanıyor. Kesinti, 15 Eylül saat 15.00’te sona erecek.

218 saatlik planlı çalışma

Toplamda 218 saat sürecek su kesintisi boyunca İZSU ekiplerinin arızayı gidermek ve hattı yeniden devreye almak için sahada çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların kesintiden kaynaklı olası mağduriyetlere karşı önlem alması gerektiğini hatırlattı.