İzmir Su Ürünleri Hali’nde uzun yıllardır süren balıkçılık geleneği, Deniz Olataş’ın kararlı mücadelesiyle devam ediyor. Babası “Boksör” lakaplı Mehmet Olataş ile çocuk yaşta halde tanışan Olataş, dört yıl önce babasını kaybettikten sonra onun mesleğini devralarak tüccarlık sorumluluğunu üstlendi. Bugün 44 tüccar ve 450 balıkçı arasında tek kadın olarak varlık gösteren Olataş, “Hanımağa” lakabıyla da biliniyor.

Deniz Olataş, küçük yaşlarda babasıyla birlikte hale giderek balıkçılığın inceliklerini öğrendi. Balıkların seçilmesi, müşteriye ulaştırılması ve tazeliğinin korunması konularında yıllar içinde deneyim kazandı. Babasının vefatından sonra bu bilgi birikimini iş disipliniyle birleştirerek tüccarlığa başladı.

“Amacım babamın balıkçılığını yaşatmak”

Her gün sabahın erken saatlerinde hale gelen Olataş, balıkları özenle seçiyor. Seçtiği ürünleri Türkiye’nin farklı şehirlerindeki müşterilere ulaştırıyor. Balıkların tazeliğini korumak için titiz çalıştığını belirten Olataş, yıllar içinde hem esnafın hem de balıkçıların güvenini kazandı.

Olataş, mesleğin zorluklarına rağmen işini severek yaptığını vurguladı. AA muhabirine konuşan Olataş, babasının her zaman kendisini desteklediğini dile getirdi. “Buraya her gün on binlerce insan geliyor. ‘Sen başarırsın, yaparsın’ diyen ve beni destekleyen babamın izinde yürüyorum. Tek amacım babamın balıkçılığını yaşatmak” dedi.

“Hanımağa” olarak tanınıyor

Halde “Boksörün kızı” ve “Hanımağa” olarak bilinen Olataş, esnafın sevgisini ve saygısını kazandığını ifade etti. Kadının her işte başarılı olabileceğini belirterek, “Balığa kadın elinin değmesi daha güvenli geliyor. Erkekler bazen detayları atlıyor ama biz kadınlar hassasiyetle takip ediyoruz. Balık sağlık, huzur, hikâye, gelecek ve geçmiş demek. Balıklara baktığımda huzur buluyorum” sözleriyle duygularını paylaştı.

Kentte 45 yıldır balıkçılık yapan Osman Akbıyık da Olataş’ın sevilen ve saygı gören bir tüccar olduğunu belirtti. Akbıyık, “Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Deniz Hanım, işine sahip çıkan, güvenilir bir tüccar” dedi.