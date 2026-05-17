Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in büyük bölümü, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Adana, Mersin’in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay’ın batı ilçeleri ve akşam saatlerinde Diyarbakır’ın doğusunda da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’de Sinop dışında kalan bölgeler, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Kırklareli çevreleri, İstanbul’un kuzeyi, Balıkesir’in batı kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyinde yer yer kuvvetli şekilde görülebileceği bildirildi.

İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, 17 Mayıs 2026 Pazar günü İzmir genelinde hava durumu oldukça hareketli ve değişken bir grafik çizecek. Sabah saatlerinde sakin görünen hava, ilerleyen saatlerde yerini ani hava değişimlerine bırakacak. Gün içinde hava sıcaklıklarının 19 ile 22 derece arasında seyretmesi öngörülürken, hissedilen sıcaklık rüzgarın etkisiyle çok daha düşük olabilecek. Meteoroloji uzmanları, İzmir ve çevresi için sadece hafif geçişler değil; yer yer hayatı olumsuz etkileyebilecek kuvvetli sağanak yağış ve şiddetli fırtına beklendiğini önemle vurguluyor.

17 Mayıs 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

AFYONKARAHİSAR 12°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 10°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 13°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 14°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 9°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 12°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İYARBAKIR 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu