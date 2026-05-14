İzmir baraj doluluk oranları, 12 Mayıs 2026 tarihli güncel tabloya göre genel olarak geçen aylara kıyasla daha rahat bir seviyeye işaret ediyor. Buna rağmen Tahtalı ve Gördes gibi kritik kaynaklarda doluluk oranlarının sınırlı kalması, yaz tüketimi öncesinde su tasarrufunu yeniden gündeme taşıyor. Kentteki su meselesi artık yalnızca yağışa değil, tüketim alışkanlıklarına da bağlı ilerliyor.

İzmir baraj doluluk oranları kaç seviyesinde

Güncel verilere göre İzmir’in önemli içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yaklaşık yüzde 54,5 seviyesinde bulunuyor. Balçova Barajı yüzde 96,4, Ürkmez Barajı yüzde 97,6, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 77,3 doluluk oranıyla daha güçlü bir tablo veriyor. Gördes Barajı için paylaşılan oran ise yaklaşık yüzde 41,6 seviyesinde. Bu rakamlar, kentin su kaynaklarında tamamen alarm veren bir görüntü olmadığını, ancak tüm barajların aynı rahatlıkta bulunmadığını ortaya koyuyor.

İzmir'in ne kadar suyu kaldı sorusunun yanıtı

DSİ verilerini derleyen güncel tabloda Tahtalı, Balçova, Ürkmez ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında toplam yaklaşık 183,5 milyon metreküp su bulunduğu belirtiliyor. Bu miktar, kent için önemli bir güvence sağlasa da tek başına yaz döneminin sorunsuz geçeceği anlamına gelmiyor. Sıcaklık artışı, buharlaşma, nüfus yoğunluğu ve günlük tüketim, barajlardaki seviyeyi kısa sürede aşağı çekebiliyor. Bu yüzden uzmanlar, oranlar yüksek görünse bile rehavete kapılmamak gerektiğini vurguluyor.

Uzmanların uyarısı tasarruf başlığında birleşiyor

İzmir’de son tablo, yağışların barajlara nefes aldırdığını gösteriyor. Ancak su yönetiminde asıl belirleyici olan, mevcut seviyenin nasıl kullanılacağı. Özellikle bahçe sulama, araç yıkama ve gereksiz şebeke tüketimi yaz aylarında baskıyı artırıyor. Bu nedenle İzmir’in suyu bugün için tamamen kritik eşikte görünmese de, barajlardaki dengeli tabloyu korumanın yolu tasarruftan geçiyor. Kentin yazı daha rahat geçirmesi, yalnızca barajlardaki suya değil, günlük kullanımda gösterilecek dikkate de bağlı olacak.