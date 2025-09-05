Son Mühür/ Beste Temel - Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya ve beraberindeki heyet, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’i ziyaret ederek hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne yönelik fuar iş birliklerini değerlendirdi.

Fuarların sürdürülebilirliği için teşvik talebi

EGSD Başkanı Yasin Akçakaya, IF WeddingFashion, Fashion Prime ve FashionTech fuarlarını İzmir’e kazandırdıklarını hatırlatarak, bu fuarların sektöre ve şehre önemli katkılar sunduğunu söyledi. Fuarların sürdürülebilirliği için teşvik sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Akçakaya, “IF WeddingFashion yalnızca bir fuar değil, İzmir’in gelinlik üretim gücünü ve tasarım potansiyelini dünyaya tanıtan bir vitrin. Sektörün ihracat ve tanıtım gücünü artırmak için güçlü teşvik mekanizmaları şart” dedi.

İZTO’dan sektöre destek mesajı

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fuarcılığın İzmir’in ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Özgener, “Şehrimizin lokomotif sektörlerinin yanında olmak görevimiz. Fuar desteklerimiz firmalarımızın uluslararası arenada daha görünür olmasına, ticari bağlantılar kurmasına ve ihracatını artırmasına katkı sağlıyor” diye konuştu. İzmir’in gelinlik ve abiye üretiminde dünya çapında bilinirliğe sahip olduğunu vurgulayan Özgener, marka fuarların bu gücü küresel alanda yansıttığını söyledi.

Eğitim ve nitelikli katılımcı vurgusu

Görüşmede, sektörel eğitimlerin artırılması, fuarlara nitelikli katılımcı ve ziyaretçi çekilmesi için iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabakata varıldı.