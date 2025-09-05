Son Mühür/Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri ile ziyaretçilerine unutulmaz akşamlar yaşatıyor. Fuarın 7. gününde sahneye çıkan Türk rock müziğinin sevilen grubu Gripin, konserde hayranlarıyla buluştu.

Grup, “Aşk Nereden Nereye?”, “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar”, “Belki Çok Da Şey Yapmamak Lazım” ve “Durma Yağmur Durma” gibi hit şarkılarını seslendirerek iki saati aşkın süre sahnede kaldı.

Konseri izleyen binlerce kişi, müzikle birlikte coşku dolu anlar yaşadı. Seyirciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, dans ederek eğlencenin tadını doyasıya çıkardı. Farklı yaş gruplarından müzikseverler, konser boyunca sahnedeki enerjiyi karşılık vererek Gripin’e yoğun ilgi gösterdi. Konser alanı, renkli ışıklar ve coşkulu alkışlarla adeta festival havasına büründü.

Çim Konserleri fuar boyunca sürüyor

Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar süresince ünlü isimleri ağırlamaya devam edecek. 5 Eylül’de pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal sahne alırken, 6 Eylül’de Türk müziğinin efsane isimlerinden Selda Bağcan izleyiciyle buluşacak. 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de rock grubu Duman sahnede olacak. Fuarın kapanış günü olan 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına özel bir final konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.