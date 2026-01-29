İzmir ile özdeşleşen, seyyar arabaların cam tezgahlarını süsleyen şambali, özellikle çay saatlerinin en sevilen eşlikçisi. Yoğurt ve irmiğin muhteşem uyumuyla ortaya çıkan bu tatlı, revaniden daha sert ve yoğun yapısıyla ayrılıyor. Ancak bu lezzeti yakalamak için şerbetin sıcaklığından karıştırma tekniğine kadar dikkat edilmesi gereken ince detaylar var. İşte 'Evde ne kadar yaparsam yapayım dışarıdakiler gibi olmuyor' diyenler için İzmir'in meşhur şambali tatlısı tarifi...

İZMİR'İN MEŞHUR ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Şambali, az malzemeyle yapılan bereketli bir tatlıdır. İşte 12-14 kişilik bir servis malzemeler şöyle:

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı yoğurt

2 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı karbonat

Üzeri için: Yer fıstığı

Şerbeti için:

4 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Yarım limon suyu

ŞAMBALİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Gerçek bir İzmir şambalisi yapmanın ilk kuralı şerbetle başlar. Çünkü bu tatlıda 'sıcak tatlı, soğuk şerbet' kuralı uygulanıyor. Öncelikle tencereye şeker ve suyu alıp kaynatın. Şerbet kaynayıp yoğunlaşmaya başladığında yarım limonu içine atın. Kısık ateşte birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocağı kapatın ve şerbeti tamamen soğumaya bırakın.

HAMURU MİKSERLE ÇIRPMAYIN

Şerbet soğurken tatlının hamuruna geçebilirsiniz. Geniş bir kapta şeker ve yoğurdu iyice çırpın. Ardından un, irmik ve karbonatı ekleyin. Buradaki en önemli püf noktası mikser kullanmamaktır. Malzemeleri bir çırpıcı yardımıyla veya elinizle homojen hale gelene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz hamur, klasik kek hamurlarından daha sert ve yoğun bir kıvamda olacak. Hamuru yağladığınız tepsiye dökün. Sert yapısı nedeniyle yayılması zor olabilir. Bu nedenle tepsiyi kenarlarından tezgaha hafifçe vurarak hamurun eşit şekilde düzleşmesini sağlayın.

PÜF NOKTALARINA DİKKAT!

Tepsiyi fırına vermeden önce fıstıkları yerleştirin. Fıstıkları, tatlı piştikten sonra keseceğiniz dilimlerin ortasına gelecek şekilde, hizalı ve düzenli olarak dizin. Bu işlem keserken size kılavuzluk edecek ve eşit parçalar elde etmenizi sağlayacaktır.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tatlının altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişirin. Şambalinin özelliği iyice kızarmasıdır, bu nedenle renginin koyulaşmasından korkmayın ancak yanmamasına dikkat edin.

ŞAMBALİYE ŞERBET NE ZAMAN DÖKÜLÜR?

Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra sadece bir dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. Ardından tatlıyı dilimleyin ve önceden hazırlayıp soğuttuğunuz buz gibi şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirin.

Şerbeti döktükten sonra tatlıyı dinlenmeye bırakın. Şambali, bekledikçe güzelleşen ve şerbetini çektikçe lezzeti oturan bir tatlıdır. Ne kadar uzun süre dinlendirirseniz, kıvamı o kadar kusursuz olur.