Döviz kurları ve küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. İzmir serbest piyasasında altın alıp satmak isteyen vatandaşlar, İzmir Kuyumcular Odası'nın açıkladığı tavsiye edilen satış fiyatlarını referans alıyor. 29 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde güncellenen verilere göre, gram altın ve çeyrek altında yeni rakamlar tabelalara yansıdı. Özellikle has altındaki yükseliş ve Cumhuriyet altınındaki seviyeler dikkat çekti.

İZMİR KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI

İzmir Kuyumcular Odası'nın 29 Ocak 2026 saat 19.07 itibarıyla paylaştığı verilere göre, piyasada işlem gören altın türlerinin satış fiyatları netleşti. Yatırımcının gözdesi has altın 7.756,94 TL seviyesinden işlem görürken, paketli has altın 7.950,86 TL oldu.

Vatandaşın en çok talep ettiği gram altın ise 7.360 TL satış fiyatıyla listede yer aldı. Aynı şekilde 22 ayar altının gram satış fiyatı da 7.360 TL olarak belirlendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Yastık altı yatırımların başrol oyuncusu çeyrek altında ise 'yeni' ve 'eski' tarihli ayrımına göre fiyatlar değişiklik gösterdi.

Yeni Çeyrek Altın: 12.980 TL

12.980 TL Eski Çeyrek Altın: 12.950 TL

12.950 TL Yeni Yarım Altın: 25.960 TL

25.960 TL Eski Yarım Altın: 25.900 TL

Daha büyük ölçekli yatırım yapanların tercihi olan Cumhuriyet altını 53.160 TL'den alıcı bulurken, ziynet altın (yeni) 51.920 TL, Eski Ziynet ise 51.800 TL seviyesinden işlem gördü.

14 VE 18 AYAR ALTIN FİYATLARI

Takı ve mücevherat sektöründe sıklıkla tercih edilen ayarlı altınlarda ise son durum şu şekilde:

22 Ayar: 7.360 TL

7.360 TL 18 Ayar: 6.710 TL

6.710 TL 14 Ayar: 6.420 TL

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU?

Kuyumcular Odası'nın bilgilendirme amaçlı paylaştığı döviz verilerine göre ise Dolar/TL kuru 43,56 TL, Euro/TL kuru ise 51,93 TL seviyelerinde seyretti.

İzmir Kuyumcular Odası Güncel Altın Fiyatları İçin Tıklayın