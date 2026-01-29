Türkiye, yöresel ağızları ve kültürel çeşitliliği ile zengin bir dil yapısına sahip. Bu zenginliğin en belirgin örneklerinden biri de İzmir'de yaşanıyor. Kentte ay çekirdeği yerine ısrarla ve severek kullanılan çiğdem kelimesi, zamanla şehrin kültürel bir simgesi haline dönüştü. Dışarıdan gelenler için şaşırtıcı olsa da İzmirliler için bu kullanım, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası. Peki, İzmirliler neden çekirdeğe çiğdem diyor? İşte nedeni...

İZMİRLİLER NEDEN ÇEKİRDEĞE ÇİĞDEM DİYOR?

İzmirlilerin çekirdeğe çiğdem demesi aslında bölgedeki yerel kültürün dile bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Filologlara göre bu isimlendirme tesadüfi değil, tarihsel ve kültürel bir arka planı bulunuyor.

Kaynaklarda yer alan bilgilere göre bu kullanımın temel sebebi, ayçiçeği bitkisinin tanelerinin, doğada bulunan 'çiğdem çiçeğine' benzetilmesidir. Bu fiziksel benzerlikten esinlenilerek zamanla çekirdek yerine 'çiğdem' isminin kullanılmaya başlandığı belirtiliyor

Kelimenin İzmir genelinde bu kadar yaygınlaşmasının ve benimsenmesinin bir diğer nedeni ise fonetik yapısı.