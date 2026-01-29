Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir, hem ekonomik potansiyeli hem de sosyal yaşamıyla cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Her yıl binlerce kişinin yerleştiği kentte demografik yapı da sürekli güncelleniyor. Özellikle büyükşehirlere yaşanan göç hareketliliği sonrası 'İzmir'in nüfusu kaç?' sorusu, bölge halkı ve kente yerleşmeyi planlayanlar tarafından merak ediliyor. İşte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir'in nüfus analizi...

İZMİR'İN NÜFUSU NE KADAR?

Son resmi verilere göre İzmir, 4 milyon 479 bin 525 kişilik nüfusuyla İstanbul ve Ankara'nın ardından Türkiye'nin en kalabalık üçüncü şehri konumunu korudu. Bu nüfus, Türkiye genelinin yüzde 5,25'ini oluşturuyor.

Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise kentte dengeli bir tablo hakim. İzmir'de erkek nüfusu 2 milyon 180, kadın nüfusu ise 2 milyon 258 bin 345 olarak kayıtlara geçti.

İZMİR'İN EN KALABALIK İLÇESİ HANGİSİ?

İzmir'in nüfusu 2025 yılında da merkez ilçelerde yoğunlaşmaya devam etti. 30 ilçesi bulunan kentte nüfusun en yoğun olduğu yerleşim yeri 523 bin 487 kişiyle Buca oldu. Buca'yı 476 bin 500 kişiyle Karabağlar ve 447 bin 553 kişiyle Bornova izledi. İzmir'in en sakin noktaları ise kırsal ve turistik bölgeler oldu. 12 bin 94 kişiyle Beydağ nüfusu en az ilçe olurken, onu 13 bin 379 kişiyle Karaburun ve 29 bin 205 kişiyle Kınık takip etti.

İZMİR'DE EN ÇOK NERELİLER YAŞIYOR?

İzmir'in kozmopolit yapısı, şehirde yaşayanların memleket dağılımına da yansıdı. İkamet edenler arasında İzmir kütüğüne kayıtlı 1 milyon 673 bin 171 kişi bulunuyor. Bu grubu sırasıyla 207 bin kişiyle Manisalılar, 177 bin kişiyle Mardinliler ve 154 bin kişiyle Erzurumlular izliyor. Ayrıca Konya, Ağrı ve Aydın doğumlular da İzmir nüfusu içinde önemli bir yer tutuyor.