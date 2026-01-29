Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında her yıl binlerce öğrenci, hayallerindeki liseye girmek için ter döküyor. İzmir; Fen Liseleri, köklü Anadolu Liseleri ve yabancı dil ağırlıklı eğitim veren kurumlarıyla öğrencilere geniş bir yelpaze sunuyor. Özellikle İzmir Fen Lisesi, Atatürk Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi (BAL) gibi okullar, sadece İzmir'in değil Türkiye'nin de sayılı eğitim kurumları arasında yer alıyor. Taban puanlar sınavın zorluğuna göre her yıl değişiklik gösterse de bu okulların başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerindeki istikrar, kalitelerini kanıtlıyor. Peki, İzmir'in en iyi liseleri hangileri? İşte İzmir'deki en iyi liseler ve taban puanları...

İZMİR'İN EN İYİ LİSELERİ VE PUANLARI

İzmir'in en iyi liseleri binde birlik dilimlerden öğrenci kabul ediyor. İşte son yerleştirme dönemindeki veriler ışığında, İzmir'in en yüksek puanla öğrenci alan okulları ve performansları:

İzmir Fen Lisesi (Bornova): Sayısal alandaki başarısıyla bilinen ve Türkiye'nin en seçkin öğrencilerini ağırlayan okul, İzmir'in en yüksek puanlı lisesi konumunda. 90 kişilik kontenjanı bulunan okul, 0,15 gibi çok dar bir yüzdelik dilimden öğrenci alıyor. Taban puan referansı ise 492,0992 seviyelerinde seyrediyor.

İzmir Atatürk Lisesi (Konak): Tarihi dokusu ve kültürüyle bir ekol olan Atatürk Lisesi, farklı yabancı dil seçenekleriyle öne çıkıyor. Almanca bölümü 0,19 yüzdelik dilim ve 490,181 puanla zirveyi zorlarken; İngilizce bölümü 0,54 yüzdelik dilim (483,1604 puan), Fransızca bölümü ise 0,60 yüzdelik dilimle (482,8699 puan) öğrenci kabul ediyor.

Bornova Anadolu Lisesi (BAL): 'BAL'lı olmak' kültürüyle tanınan bu köklü kurum, akademik başarısını sosyal faaliyetlerle destekliyor. Okulun Almanca bölümü, 0,67 yüzdelik dilim ve 482,17 taban puanı ile listenin üst sıralarında yer alıyor.

Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi: Buca ilçesinin eğitimdeki amiral gemisi olan okul, fen bilimlerine ilgi duyan başarılı öğrencilerin tercihi oluyor. 90 kişilik kontenjanı bulunan lise, 1,16 yüzdelik dilim ve 475,0878 taban puanıyla İzmir'in en iyi okulları arasındaki yerini koruyor.

LİSE TERCİHİNDE PUAN MI, YÜZDELİK DİLİM Mİ ÖNEMLİ?

Eğitimciler lise tercihlerinde taban puanların yıllara göre sınavın zorluk derecesine bağlı olarak değişebileceğini, bu nedenle asıl belirleyicinin yüzdelik dilim olduğunu vurguluyor.

Öğrencilerin, hedefledikleri okulun son birkaç yıldaki yüzdelik dilim seyrini incelemesi, daha gerçekçi bir tercih yapmalarını sağlıyor. İzmir'deki Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler liselerinin güncel kontenjan ve yerleştirme bilgilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.