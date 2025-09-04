İzmir’in Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili, berrak denizi, geniş kumu ve mavi bayraklı plajlarıyla Türkiye’nin en gözde sahilleri arasında yer alıyor. Ancak bazı tatilcilerin sorumsuz davranışları, kumsalın temiz görüntüsünü bozdu. Tatilciler tarafından bırakılan izmaritler ve çeşitli çöpler, sahilin doğal güzelliğini gölgeledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti.

Türkiye’nin en uzun plajlarından biri

Selçuk’a 8 kilometre, Antik Efes Kenti’ne ise 6 kilometre mesafedeki Pamucak Sahili, yaklaşık 11 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun plajları arasında bulunuyor. Her yaz tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği sahil, berrak denizi ve temiz kumu ile öne çıkıyor. Ancak bazı ziyaretçiler, gün sonunda geride yiyecek atıkları ve çöpler bırakıyor.

Tatilcilerden sosyal medyada tepki

Pamucak Sahili’ni ziyaret eden bir vatandaş, kumsalda karşılaştığı kirlilik karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sigara izmaritleri, alkol kutuları ve gece kalıntılarıyla dolu sahili cep telefonu ile kaydeden vatandaş, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

“Bırakıp gidiyorlar, hayvanlar bile yapmaz”

Sahilin yeterli sayıda çöp kutusuna sahip olmasına rağmen, çöplerin kumsalda bırakılmasına tepki gösteren vatandaş, şunları söyledi: “Pamucak Sahili Türkiye’nin en güzel plajlarından biri. Burası Miami’deki kumsallardan bile daha güzel olabilir ama maalesef bazı tatilciler ortalığı leş gibi bırakıyor. İzmaritler ve çöplerle dolu kumsalda güneşlenmek zorunda kalıyorsunuz. Yazık, günah. Çöplerin tamamı için çöp kutusu mevcut ama buna rağmen bırakıp gidiyorlar.”