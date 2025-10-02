Bodrum’un Yalıkavak beldesinde, Partinapas Kayası’nın güney eteklerinde kurulan Sandima Köyü, yaklaşık 600 yıllık geçmişiyle dikkat çeken bir Türkmen köyü olarak biliniyor. Taş evleri, dar patikaları ve eşsiz manzarasıyla Ege’nin tipik köylerinden biri olan Sandima, zamanla boşalmış ve adeta bir hayalet köye dönüşmüş durumda.

Köy Neden Terk Edildi?

Sandima Köyü’nün ilk büyük göçü, mübadele döneminde yaşandı. Köyde yaşayan Rumlar, zorunlu olarak bölgeden ayrıldı. Ardından, köyde baş gösteren su sıkıntısı ve modern yaşamın kıyı bölgelerine kaymasıyla birlikte köylüler Yalıkavak’a göç etmeye başladı. Zamanla köy neredeyse tamamen boşaldı.

Tarih ve Manzarasıyla İlgi Görüyor

Bugün Sandima Köyü’nde çok sayıda harabe halde taş ev bulunuyor. Yürüyüş yollarıyla ulaşılan köy, tarih meraklılarının ve fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor. Ancak köye giden yolların büyük kısmı hâlâ dar ve toprak olduğu için ziyaretçiler zorlu bir yolculuğa hazırlanmak zorunda.

Köyde Bir Çift Yaşıyor

Sandima Köyü’nde artık yalnızca bir çift yaşıyor. Ressam olan çift, köyde bir sanat merkezi kurarak rüzgar ve güneş enerjisiyle kendi elektriklerini üretiyor. Sanatseverleri ağırlayan bu merkez, köye farklı bir anlam kazandırıyor.

Bir zamanların hareketli Türkmen yerleşimi olan Sandima Köyü, bugün yalnızca taş duvarları ve sessizliğiyle ayakta kalmış durumda. Yine de, köyü ziyaret edenler hem Ege’nin tarihi dokusuna tanıklık ediyor hem de Sandima’nın terk edilmişliğinde gizli kalmış hikâyelere şahit oluyor.