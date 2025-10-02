İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 ilde FETÖ/PDY’nin sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 12’si tutuklandı, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

42 şüpheli için gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla MİT Bölge Başkanlığı, TEM Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları ve KHK ile askeri okullardan ilişiklerinin kesildiği belirlendi.

16 ilde eşzamanlı operasyon

30 Eylül’de İzmir merkezli 16 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişinin ise yurt dışında firari oldukları tespit edildi.

12 tutuklama kararı

Polis ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 23 şüpheli ise, 4’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor

FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü, firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.