Son Mühür / İzmir’in Aliağa ilçesi Çoraklar Mahallesi’nde Lubrevia Baz Yağ Rafinerisi San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Atık Madeni Yağ Geri Kazanımı ve Baz Yağ Rafinasyon Tesisi projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Yönetmeliği’nin 8. maddesi kapsamında incelendi. Dosyanın ÇED Genel Formatı’na uygun hazırlandığının tespit edilmesi üzerine projeye ilişkin ÇED sürecinin başlatıldığı kamuoyuna duyuruldu.

Yıllık 39 bin 900 ton üretim hedefleniyor

Proje, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) sınırları içerisinde yer alan, 5 bin 212 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek. Tesisin yıllık nihai üretim kapasitesinin 39 bin 900 ton, günlük üretim miktarının ise yaklaşık 114 ton olması planlanıyor. Toplam yatırım bedelinin 350 milyon TL olduğu projede, piyasadan toplanacak atık madeni yağların çeşitli rafinasyon işlemlerinden geçirilerek yeniden baz yağa dönüştürülmesi hedefleniyor.

Açık alanda rafinasyon, kapalı alanda yardımcı tesisler

Proje kapsamında rafinasyon sistemleri ve tank sahalarının açık alanda kurulması, idari bina ve yardımcı tesislerin ise kapalı alanlarda yer alması planlanıyor. Bu kapsamda idari bina, su deposu, yardımcı tesisler, elektrik odası ve kazan dairesi dâhil olmak üzere toplam 2 bin 178 metrekare kapalı alan oluşturulacak. Tesis için ALOSBİ tarafından 7 Mart 2025 tarihli parsel tahsis belgesi verildiği, ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan da uygun görüş alındığı bildirildi. Bakanlık görüşünde, üretimin açıkta yer üstü tanklarıyla yapılacağı, yardımcı tesislerin ise yer altına konumlandırılmasının planlandığı ifade edildi.

Depolama alanında çalışmalar başladı

Proje alanı için daha önce “Madeni Yağ Paketleme ve Depolama Tesisi” kapsamında ÇED muafiyet görüşü alındığı, bu doğrultuda saha içerisinde arazi düzenleme ve inşaat çalışmalarına başlandığı belirtildi. Depolama ve paketleme faaliyetleri sürerken, atık madeni yağ geri kazanımı ve baz yağ rafinasyon tesisinin aynı alan içerisinde kurulmasına karar verildiği kaydedildi.

Atık yağların çevresel etkileri değerlendirilecek

ÇED başvuru dosyasında, atık madeni yağların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerine yer verildi. Atık yağların doğrudan doğaya bırakılması halinde su, toprak ve hava kirliliğine yol açabileceği; kontrolsüz yakılmasının ise zararlı gaz ve partikül madde salımına neden olabileceği ifade edildi. Bu kapsamda planlanan tesisle, atık yağların geri kazanılarak çevresel risklerin azaltılması, doğal kaynak tüketiminin düşürülmesi ve sanayide ham petrol bazlı ürünlere olan bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.