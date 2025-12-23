İzmir’de özel bir koleje bağlı üç ayrı kurumda eğitim gören öğrenciler, iddiaya göre öğle yemeğinin ardından yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olay, kısa sürede veliler arasında endişeye yol açtı.

Üç kurumda aynı menü, benzer şikâyetler

Olayın, Uğur Okulları bünyesinde faaliyet gösteren Uğur Koleji’nin Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerindeki toplam üç kurumunda yaşandığı bildirildi. İddiaya göre, okul yemekhanesinde hazırlanarak kurumlara dağıtılan öğle yemeğini tüketen çok sayıda öğrenci, kısa süre içinde çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Rahatsızlanan öğrenciler, ailelerinin refakatiyle farklı hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Mide bulantısı ve benzeri şikâyetlerle sağlık kuruluşlarına başvuran öğrencilerin durumlarının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Tedavilerin ardından taburcu edildiler

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından öğrencilerin tamamının taburcu edildiği bildirildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati risk bulunmadığı belirtildi.

İnceleme beklentisi

Yaşanan olayın ardından veliler, yemeğin hazırlanma ve dağıtım sürecine ilişkin inceleme yapılmasını talep ederken, olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Sürecin netlik kazanması için ilgili birimlerin değerlendirme yapması bekleniyor.