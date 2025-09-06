İzmir, 9 Eylül’ün 103. yılı kutlamalarına hazırlanıyor. İzmirlilerin gurur günü olan bu özel gün, resmi programlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuya sahne olacak.

Kutlamalar, sabah saat 09.00’da Basmane’den başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak Zafer Yürüyüşü ile start alacak. İzmirliler, ellerinde dev Türk bayrağı ile kortej oluşturarak yürüyüşe katılacak.

Saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak ve Hükümet Konağı’ndaki bayrak töreniyle kutlamalar devam edecek.

Saat 10.30’da temsili süvari birlikleri İzmir’in kurtuluşunu canlandıracak; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, süvari birlik komutanına Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve plâket takdim edecek.

Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterileri yapılacak

Saat 11.15’te Cumhuriyet Meydanı’nda resmi kutlama töreni düzenlenecek. Halk oyunları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Performansı ile süren etkinlik, saat 17.00’de süvari birliklerinin Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüyüşüyle devam edecek.

Gündoğdu Meydanı, saat 18.10’da Türk Yıldızları gösterisine sahne olacak. Saat 18.45’te ise Solo Türk gösterisi yapılacak. İzmirliler, akşam saat 20.15’te 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile fener alayı yürüyüşüne katılacak. Yürüyüş sırasında Cumhuriyet Meydanı trafik yolu üzerinde hilal şekli oluşturulacak.

Söyleşi ve sergi etkinlikleri olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, saat 18.00’de “Kent Belleğinde 9 Eylül Söyleşisi” düzenleyecek. Söyleşide, Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Mert konuşmacı olarak yer alacak.

APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı moderatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte, Büyük Taarruz’un zaferle sona erdiği ve İzmir’in işgalden kurtarıldığı 9 Eylül günü ile 1923 yılından itibaren kentte “Kurtuluş Bayramı” olarak kutlanan günün önemi anlatılacak. İzmir’in Kurtuluş Bayramı Sergisi ise Adnan Menderes Havalimanı TAV Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mor ve Ötesi ile İzmir Enternasyonal Fuarı kapanışı

Bu yıl 94’üncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, kapanışını 9 Eylül’de yapacak. Saat 20.00’de Kültürpark Ana Sahne’de DJ Ersin Show sahne alacak.

Saat 21.15’te ise Çim Konserleri kapsamında Mor ve Ötesi muhteşem bir konser verecek.

9 Eylül Yarı Maratonu düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 13’üncü Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu’nu da 21 Eylül’de gerçekleştirecek. Koşu, saat 07.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak, İnciraltı Spor Tesisi yanındaki doğal dönüşün ardından tekrar Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek.