Son Mühür/ Beste Temel - Bayraklı Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin temiz, düzenli ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için yaz tatili boyunca yoğun mesai harcadı. İlçedeki birçok okulda boya, badana, tadilat, çevre düzenlemesi ve teknik onarımlar yapılarak eksiklikler giderildi.

Üç okulda kapsamlı yenileme

Osmangazi Mahallesi’ndeki Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun dış cephe boyası yapıldı. Çay Mahallesi’ndeki Mustafa Uygur Ortaokulu’nun giriş bölümünde öğrencilerin güvenli giriş-çıkışları için asfaltlama çalışması tamamlandı, dinlenme ve yemek alanı düzenlenerek kilit parke döşendi. Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi’nin bahçesinde kaldırım düzenlemesi ve kilit parke çalışması gerçekleştirildi.

“En önemli yatırım çocuklara”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimize eğitimler, kurslar veriyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Talepler doğrultusunda ilçemizdeki okullarımızın eksiklerini imkanlarımız ölçüsünde gideriyoruz. Yaz tatili boyunca yürüttüğümüz çalışmalarla çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almasını sağladık. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.