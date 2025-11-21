Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Kent Konseyi, İzmir Kent Konseyleri Birliği’nin dayanışma toplantısına ev sahipliği yaptı. İzmir’in 20 ilçesinden gelen kent konseyi yöneticileri, üyeleri ve gönüllülerin yer aldığı buluşmada mevcut çalışmalar değerlendirildi, deneyimler paylaşıldı ve yeni dönem için ortak hedefler belirlendi.

Toplantıda çevre, ulaşım, sosyal politikalar ve kültür-sanat gibi alanlarda işbirliği yapılması ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi kararı alındı.

Yıldız Ünsal: “Kent konseyleri yerel demokrasinin temelidir”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir Kent Konseyleri Birliği’ni Karşıyaka’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Kent konseyleri sadece bir danışma mekanizması değildir; yerelde demokrasinin filizlendiği, ortak aklın güçlendiği yapılardır. Biz Karşıyaka olarak katılımcı yönetimi benimsiyoruz. Kadınların, gençlerin, çocukların ve dezavantajlı tüm toplulukların söz hakkını güçlendirmeye önem veriyoruz. Kent konseylerini belediyemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.”

“Karşıyaka kent konseyi topluma dokunan çalışmalar yürütüyor”

Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, konsey yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Karcı konuşmasında şu başlıklara değindi:

Yürütme kurulu

Kadın, gençlik, çocuk ve engelsiz yaşam meclisleri

12 çalışma grubu

24 kurs, atölye, eğitim ve söyleşi programı

Karcı, Karşıyaka Kent Konseyi’nin hem projeler hem de gönüllü eğitmenlerin katkılarıyla topluma geniş bir yelpazede hizmet sunduğunu belirterek, “Ülkemizde uzlaşmanın zorlaştığı bir dönemde İzmir Kent Konseyleri Birliği’nin dayanışma ruhuyla buluşması çok kıymetli. Konseylerimizin yarattığı etkileşim, demokrasinin yerelden inşasına katkı sağlıyor” dedi.

“Kent konseyi kentin sivil gücüdür”

Foça Kent Konseyi Başkanı ve İzmir Kent Konseyleri Birliği Genel Sekreteri Göksel Acar ise kent konseylerinin önemini şu sözlerle vurguladı: “Kent Konseyi kentin sivil gücüdür. Belediyenin gözü, kulağı; kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini içinde barındıran bir ortak akıl noktasıdır. Birliğimizin dayanışma ruhunun devam etmesini diliyorum.”

Çocukların sesi Karşıyaka’dan yükseldi

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla söz alan Karşıyaka Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Asrın Ege Akbulut ise konuşmasında dünyadaki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek şöyle dedi: “Dünyada birçok çocuk savaşların ortasında büyüyor, eğitime ulaşamıyor, çalışmak zorunda kalıyor, ayrımcılığa uğruyor. Biz Karşıyaka’dan dünyaya ses olmak istiyoruz. Her çocuk güvende, eğitimli ve mutlu olmalı. Çocukların sesi duyuldukça dünya daha adil bir yer olacak.”