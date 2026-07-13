Son Mühür/Hüseyin Demir Üç kıtada tek şampiyon olan Filenin Sultanları, yine göğsümüzü kabartamaya devam ediyor. Başarıdan başarıya koşan ay-yıldızlılar VNL’de çeyrek finalde Kanada ile eşleşti. İzmir’i ve ülkemizi VNL’de Belçika milli takım antrenörü olarak temsil eden Alper Hamurcu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli başantrenör VNL’deki deneyimlerini, Türk voleybolunun yükselişine dair görüşlerini aktardı. Hamurcu, İzmir voleybolunun gelişiminde kaliteli ve nitelikli antrenörlerin önemli rolü olduğunu söyledi.

“Antrenör kalitesi başarıyı getiriyor”

Filenin Sultanları'nın elde ettiği başarılarda antrenörlerin önemli bir etkisi olduğunu belirten Alper Hamurcu, “Uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde başarının geliyor olması, bu durumun en büyük sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle kadın takımlarında altyapı antrenörlerinin kendilerini çok iyi geliştirmiş, çok iyi eğitmiş ve çok ciddi emek harcamış antrenörlerden oluşması önemli bir etken. Bu kadar nitelikli ve kaliteli antrenörlerin bir grubun, bir camianın içerisinde yer alıyor olması ve yeni jenerasyonu mümkün olan en iyi şekilde yetiştiriyor olmaları, kaliteli sporcu sayısının artmasıyla doğru orantılı… Ne kadar kaliteli sporcunuz varsa, başarıyı elde etmek açısından o kadar büyük bir avantajınız oluyor” diye konuştu.

“VNL büyük organizasyon”

VNL'nin 3. etabında Belçika Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Alper Hamurcu, “O salonlarda maç oynamak çok keyifli. Çok büyük ve çok ciddi bir organizasyon. Bir de insan gücü çok yüksek olduğu için, özellikle Çin'de görevli insan sayısı çok fazla olduğundan en ufak bir problem yaşamadan bu organizasyonları tamamlıyorlar. Bu ülkelerde müsabaka oynuyor olmak bizler açısından çok değerli, çok kıymetli” şeklinde konuştu.

“Kırılma noktası 2003 Avrupa Şampiyonası”

Türkiye'de voleybolun gelişiminde 2003 Avrupa Şampiyonası'nın önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyen Hamurcu, “Birçok Avrupa ülkesine baktığınız zaman genç nüfusun çok daha fazla olduğu bir ülkeyiz. Bunun miladı olarak 2003'teki Avrupa Şampiyonası'nı gösterebiliriz. Ben o dönemde Karşıyaka Spor Kulübü'nde çalışıyordum. 2003'teki Avrupa Şampiyonası'nın ardından spor okullarına olan ilgi inanılmaz bir şekilde artmıştı. Bugün voleybolun bu kadar ön planda olmasının en büyük sebeplerinden biri, istikrarlı bir şekilde büyük organizasyonların ülkemize geliyor olmasıdır. Bunun yanı sıra uzun süredir ülkemize gelen başarılı yabancı antrenörler ve onlarla birlikte çalışarak kendilerini geliştiren kaliteli Türk antrenörlerin sorumluluk üstlenmesi de önemli etkenlerden biridir” ifadelerini kullandı.

“Dünya'da voleybola ilgi artıyor”

Dünya genelinde voleybola olan ilgi ve talebin arttığını vurgulayan Hamurcu, “Dünya genelinde takım sporları açısından voleybola olan ilgi artıyor. Ülkemizde ise takım sporları arasında şu anda en başarılı branşın voleybol olduğunu söyleyebiliriz; hem organizasyon kalitesi hem de elde edilen başarılar açısından. Bizler yurt dışında çalıştığımız için farklı ülkelerle kendi ülkemizi kıyaslama şansı buluyoruz. Belçika'da bulunmam sebebiyle buradaki nüfusun azlığı ve voleybola bakış açısının ülkemizdeki gibi olmadığını söyleyebilirim” dedi.

“İzmir'de büyük ilerleme var”

İzmir voleybolunda önemli yatırımlar yapıldığını, kulüp ve sporcu sayısının sürekli arttığını ifade eden Hamurcu, “Kulüp sayısının artıyor olması önemli gelişmelerden biri. Ancak kulüp sayısının artması tek başına kaliteyi getirmiyor. Bunun yanında kaliteli antrenörlerin de İzmir'de bulunuyor olması çok önemli. Mesela İsmail Yengil, şu anda tam hatırlamıyorum ama herhâlde 40-45 yıldır İzmir voleyboluna hizmet eden nadir insanlardan biridir ve hâlâ da hizmet etmeye devam ediyor. Benim de ustam diyebileceğim insanlardan biridir İsmail Yengil. Onun ardından birçok iyi antrenörün İzmir'e gelmesi, İzmir takımlarının şu anda Sultanlar Ligi'nde mücadele ediyor olması, bu takımların başarılı Türk antrenörlerle çalışması ve yatırım yapması İzmir açısından büyük bir ilerleme olarak değerlendirilebilir. Umarım bunun devamı gelir. Umarım bu yatırımlar sürer ve çok daha kaliteli yatırımlar yapılır. Yani sadece para harcamak için değil, sürdürülebilir yatırımlar yapılır. Çünkü uzun yıllardır ülkenin ekonomik durumunu da göz önünde bulundurursak, çok sayıda kulüp yatırım yaptı ancak sonuç alamadığı için kapanmak zorunda kaldı” diye konuştu.

“Türk voleybolu istikrarlı”

Türk voleybolunun yakaladığı istikrara değinen Alper Hamurcu, “Türkiye'de yapılan yatırımların aslında nokta atışı olduğunu ve bu yatırımların ardından seviyenin inanılmaz şekilde yükseldiğini görüyoruz. Daha önce tercih edilmeyen bir ülke olan Türkiye, bugün özellikle kaliteli yabancı oyuncular açısından ilk tercih edilen ülkelerden biri hâline geldi. Bu durum ligin gelişimine çok büyük katkı sağladı. Yetenekli Türk oyuncuların kaliteli yabancı oyuncularla aynı ortamda bulunması ve bunun uzun yıllardır istikrarlı şekilde devam etmesi, Türk milli takımlarına da çok büyük katkı sağladı. Türk voleybolunun geleceği açısından, eğer ekonomi doğru yönetilir ve ülkenin ekonomik şartları daha iyi bir noktaya gelirse bu istikrarın süreceğini düşünüyorum. Bunun dışında en büyük handikaplardan biri, paranın doğru ve mantıklı yatırımlarla değerlendirilmesidir. Ancak yetenek, antrenör kalitesi ve potansiyel açısından herhangi bir problemimiz olduğunu açıkçası düşünmüyorum” diye sözlerini tamamladı.