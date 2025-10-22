Son Mühür/ Emine Kulak- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya bugün yaptığı açıklama ile yarım asırdır süren Balçova Arsa Mağdurları sorununda çözüm sürecinin tamamlandığını, vatandaşların tapulu haklarının devlet güvencesiyle teslim edileceğini açıkladı.

Öte yandan INTERMODA Ayakkabı ve Çanta Fuarı’nın açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Arsa Mağdurlarını sorunun çözülmesi ve kentteki çözüm süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

TUGAY: RESMİ YAZI BİZE ULAŞMADI AMA ONAY GERÇEKLEŞMİŞ

Tugay, “Göreve başladığımdan beri uğraştığımız konulardan biri de buydu. Bazen bazı şeyleri sakin ve sessiz götürüyoruz ama çözüm odaklı ilerliyoruz. Onlardan biri de bu konuydu. Bakanlıkla biliyorsunuz bizden önceki dönemde, yani benim başlamamdan önceki dönemde bir plan çalışması yapılmış ve bakanlığa onay için gönderilmişti. Ancak bakanlık bu planı iade etmişti. İade gerekçeleriyle birlikte biz yeniden bir plan çalışması yaptık ve tekrar gönderdik. Karşılıklı birkaç kez gidip geldikten sonra nihayet bir uzlaşı noktasına vardık. Gerçekten çok uzun yıllardır, yaklaşık 50 yıldır devam eden bir kronik sorunun çözümünü sağlamış olduk diye düşünüyorum. Şu anda bir bölü yüz binlik plan onaylanmış durumda. Henüz resmi yazı bize ulaşmadı ama duyurulduğuna göre onay gerçekleşmiş. Bunun ardından 25 binlik, 5 binlik ve 1 binlik planlar yapılacak. Bunları da olabildiğince hızlı tamamladıktan sonra mağdur vatandaşlarımızla ilgili gereken adımları atacağız. Şehrimizin bu süreçten bir şey kaybetmediğine, tam tersine kronik sorunlarını çözdükçe huzur ve rahatlık kazandığına inanıyorum. Zaman zaman başımızı ağrıtan benzer problemleri birer birer çözmenin mutluluğunu yaşayacağız. İnciraltı onlardan biriydi. Bu süreçleri başarıyla tamamladıktan sonra İzmir’in sorunlarını çözen bir belediye başkanı olarak anılmayı diliyorum” dedi.