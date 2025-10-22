Son Mühür / Yiğit Uzun – Çiğli Belediyesi, kent genelinde temizlik ve teknik hizmetlerde kullanılacak araç filosunu yenilemek için Mayıs 2025’te bir kiralama ihalesine çıktı. Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 2025/544990 numaralı ihalede, çöp kamyonlarından yol süpürme araçlarına, minibüslerden kamyonetlere kadar 44 aracın iki yıllığına kiralanması hedeflendi.

Yaklaşık maliyeti 341 milyon 984 bin TL olarak belirlenen ihale, 7 Temmuz’da sonuçlandı ve sözleşme bedeli 329 milyon 489 bin TL olarak kayıtlara geçti. İhale kapsamında belediyeye, sürücüsüz ve akaryakıtsız şekilde toplam 44 araç ve iş makinesi teslim edilecek.

Araç listesinde 21 çöp kamyonu (7–18 m³), 10 binek araç, 5 çift kabin kamyonet, 2 yol süpürme aracı, 2 minibüs, 2 çok amaçlı çöp toplama aracı ve 1 damperli kamyon yer alıyor.

Sözleşme süresi 730 gün, teslimat noktası belediye garajı ve saha alanları olarak belirlendi.

13 firma yarıştı, 11’i elendi

Toplam 13 firmanın teklif sunduğu ihalede, yalnızca iki teklif geçerli sayıldı.

Kazanan Aras Katı Atık ve elenen Ares Peyzaj dışındaki 11 firmanın teklifleri “eksik evrak” veya “teknik şartnameye uygun olmama” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldı.

İhalenin kazananı dikkat çekti

İhaleyi, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede “yaklaşık maliyet tekliflerini manipüle etmekle” suçlanan iş insanı Serdar Ocak’a ait Aras Katı Atık Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. kazandı.

Aynı isim, kısa süre önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 578 sayfalık Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde de yer alıyordu.

Serdar Ocak neyle suçlanıyor?

Serdar Ocak, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde sanık olarak yer alıyor. Hakkında üç temel suçlama bulunuyor:

TCK 235: İhaleye fesat karıştırmak

İhaleye fesat karıştırmak TCK 204: Resmî belgede sahtecilik

Resmî belgede sahtecilik TCK 220/7: Suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Ocak’ın ortağı olduğu Adil Katı Atık Ltd. Şti. üzerinden belediye ihalelerinde “yaklaşık maliyet tekliflerini manipüle ettiği” belirtiliyor. Savcılığa göre, bu belgelerdeki imzalar Ocak’a ait ve tekliflerin, örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş’ın yönlendirmesiyle hazırlandığı tespit edildi.

Beşiktaş Belediyesi’ne ait Akaryakıt Katkı (AdBlue) Alım İhalesi dosyasında da Ocak’ın imzası bulunuyor.

Savcılık, Ocak’ın örgüt üyeleriyle birlikte hareket ederek rekabeti bozacak şekilde teklif sunduğunu ve kamu zararına yol açtığını belirtiyor.

Serdar Ocak, 29 Temmuz 2025’te gözaltına alınmış, 1 Ağustos 2025’te “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla tutuklanmıştır.