İzmir’de yer alan Smyrna Antik Kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda Osmanlı döneminden kalma 41 kemer tokası ve 27 yüksük bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, “Bu buluntular İzmir’in tekstil kenti olduğunu da ortaya koyuyor. Burada bulunanlar sarayda yaşayanların değil, belli sosyolojik ve ekonomik seviyeye sahip insanların kullandığı objeler” dedi.

Kazı çalışmaları sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından yürütülen kazılar; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Ticaret Odası ve Güzel Enerji Akaryakıt AŞ’nin destekleriyle devam ediyor. Smyrna Antik Kenti, İzmir merkezindeki en büyük antik dönem agoralarından biri olan Smyrna Agorası ile Akdeniz’in en büyük tiyatrolarından biri olan Smyrna Tiyatrosunu barındırıyor. Kadifekale’den Kemeraltı’na kadar uzanan ve Büyük İskender tarafından 193 hektarlık alanda kurulan kentte yapılan kazılarla farklı dönemlere ait objeler gün yüzüne çıkarılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde

UNESCO’nun 2020 yılında İzmir Tarihi Liman Kenti adıyla Dünya Mirası Geçici Listesine dahil ettiği Smyrna Antik Kentinde bulunan Osmanlı dönemi eserleri arasında kemer tokaları ve yüksükler dikkat çekiyor.

“İzmir’in tekstil kenti kimliğini gösteriyor”

İKÇÜ Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, Helenistik dönemden erken Cumhuriyet dönemine kadar uzanan kalıntılar arasında özellikle Osmanlı dönemine ait objelerin önem taşıdığını belirterek, “Yüksükler ve kemer tokaları ilgi çekici buluntular. Bunlar İzmir’in tekstil kenti kimliğini de ortaya koyuyor” dedi.

Antik tasarımlarla benzerlik taşıyor

İKÇÜ Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Ürer ise kemer tokaları ve yüksüklerin, İzmir’in pamuk üretiminde önemli bir merkez olduğuna işaret ettiğini belirtti. Ürer, “Kemer tokaları hem estetik hem işlevsel objeler. 19’uncu yüzyıl örnekleri olan bu tokalar, milattan önce 5-6 yüzyıllardan itibaren kullanılan örneklerle büyük benzerlik taşıyor. Kancalı modeller olarak bilinen bu tokalar, o dönemde insanların silahlarını, azıklarını astıkları veya rütbe göstergesi olarak kullandıkları eşyalar. Genellikle tunç, bakır ve pirinçten yapılmış, üzerinde süslemeler bulunan kare ve dikdörtgen formlu örnekler” diye konuştu.