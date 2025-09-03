Kaza, sabah saatlerinde Torbalı’nın Kırbaş Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Selçuk Havalimanı’ndan saat 08.39’da havalanan eğitim uçağı, kısa süre sonra saat 08.50 sıralarında irtifa kaybederek mısır tarlasına çakılmıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye arama-kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede pilot adayı Berfu Hatipoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Uçak dik şekilde düştü

İlk belirlemelere göre, eğitim uçağının irtifa kaybettikten sonra dik bir şekilde mısır tarlasına çakıldığı öğrenilmişti. Çarpmanın etkisiyle tarladaki mısırların birkaç metre boyunca biçildiği görülmüştü.

Olay yerinde savcı gözetiminde incelemeler sürerken, Hatipoğlu’nun cenazesi enkazdan çıkarılarak cenaze aracına alınmıştı.

Görgü tanığı: "Baş üstü yere çakıldı"

Kaza anına tanıklık eden mısır tarlası sahibi Ali Çoban (66), yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Evime 200 metre uzaklıktaki bahçedeydim. Uçağın süzüldüğünü gördüm, baş üstü yere çakıldı.

Benim tarlama düştü. Hemen koştum. Benzin kokuyordu, vatandaşlar yaklaşmasın diye engelledim, patlama olur diye korktum.

Yetkililere haber verdim. Jandarma ekipleri 7-8 dakika içinde geldi. Egzoz dumanı gibi duman çıkıyordu ama yanma yoktu.”

Pilot adayının hayali pilot olmaktı

Kazada hayatını kaybeden Berfu Hatipoğlu’nun, bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak görev yaptığı öğrenildi. Hatipoğlu’nun en büyük hayalinin pilot olmak olduğu, bu nedenle üç ay önce eğitimlere başladığı aktarıldı.

Eğitim programı kapsamında tek başına uçuşlara başlayan Hatipoğlu’nun, kaza sırasında da yalnız olduğu belirtildi.

İnceleme sürüyor

Kaza sonrası bölge güvenlik çemberine alınırken, uzman ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Uçağın düşüş sebebine ilişkin kesin bulguların teknik raporlarla netleşeceği ifade edildi.