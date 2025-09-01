Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli itfaiye çavuşu Bahar Akdağ, crossfit sporunda gösterdiği üstün performansla uluslararası bir yarışmaya katılmaya hak kazandı. Akdağ, 5 Eylül’de Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek olan Belgrad Games yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Genç sporcu, yoğun antrenmanlar sonucu nasır tutan elleriyle en prestijli yarışmadan dereceyle dönmeyi hedefliyor.

Mesleki başarıdan profesyonel sporculuğa

31 yaşındaki Bahar Akdağ, Çamdibi İtfaiye Grubu’ndaki görevinde gösterdiği başarının yanı sıra, katıldığı crossfit yarışmalarında da adından sıkça söz ettiriyor. Türkiye genelinde katıldığı 10 yarışmanın 9’unda derece elde eden Akdağ, uzun süredir hayalini kurduğu Avrupa'da yarışma hedefine ulaştı. Eylül ayında gerçekleşecek Belgrad Games’te 40 kadın sporcu ile mücadele edecek olan Bahar Akdağ, bu büyük organizasyon için hazırlıklarını tamamladı.

İtfaiye garajı antrenman sahasına dönüştü

Fiziksel dayanıklılığın büyük önem taşıdığı itfaiyecilik mesleğini daha iyi icra edebilmek için beş yıl önce crossfit'e başlayan Akdağ, bu sporun hız, dayanıklılık ve çeviklik gibi temel fonksiyonları geliştirmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Mesleki bir motivasyonla başladığı bu spor, zamanla profesyonel bir tutkuya dönüştü. Haftanın altı günü, günde üç saat antrenman yapan Akdağ, spor salonuna gidemediği zamanlarda çalıştığı itfaiye garajını bir antrenman sahasına dönüştürerek çalışmalarına aralıksız devam etti.

"Başarılar tesadüf değil, disiplinli çalışmanın sonucu"

Avrupa yarışması öncesinde yaşadığı heyecanı dile getiren Bahar Akdağ, “Türkiye'deki 10 yarışmanın 5’inde birincilik, 7’sinde ise derece elde ettim. Bu başarılar, spora devam etmemin en büyük motivasyonu oldu. Art arda gelen dereceler, bunun tesadüf olmadığını, disiplinli ve çok çalışmanın bir sonucu olduğunu gösterdi" dedi. Mesleğine duyduğu sevginin bu spora başlamasında en büyük etken olduğunu belirten Akdağ, "İtfaiye benim crossfit'e başlama sebebim. Mesleğimi daha iyi yapabilmek ve fiziksel olarak güçlenebilmek için bu spora yöneldim. Özellikle yaz aylarındaki orman yangınları mücadelesinde fiziksel gücün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Sahadaki işimi sağlıklı şekilde yapabilmemi bu spora borçluyum" ifadelerini kullandı.

Hayran olduğu atletlerle aynı arenada

Akdağ, Belgrad Games'in kariyerindeki en üst düzey yarışma olduğunu belirtti. "Yurt dışında ve alt kategorilerde hiç yarışmadım. Direkt en üst kategoride yarışacağım. Herkesin en iyiyi hedeflediği bir platform. Çok heyecanlıyım" diyen Akdağ, rakiplerinin arasında Amerika'nın en iyi sporcularından bazılarının da bulunduğunu ifade etti. Beş yıldır crossfit yaptığını ve bu süreçte motive olmak için hayranlıkla izlediği atletlerle aynı platformda yarışacak olmanın kendisi için hayallerinin ötesinde bir durum olduğunu vurguladı.

"Nasırlarım emeğimin göstergesi"

Yoğun antrenman temposunun bir sonucu olarak ellerinde nasırlar oluştuğunu söyleyen Bahar Akdağ, "Yaptığımız jimnastik hareketleri nedeniyle ellerimde nasırlar oluştu. Bu nasırlar, verdiğim büyük emeğin bir göstergesi aslında" dedi. Akdağ, kendisine destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, itfaiye müdürleri, meslektaşları ve arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Sporculara çeviklik veren antrenman

Crossfit, fitness antrenmanlarının bir türü olup, sürekli değişen, yüksek yoğunluklu ve fonksiyonel antrenman metotları içerir. Bu program, sporculara çeviklik, kas gelişimi, kuvvet ve genel dayanıklılık gibi farklı fonksiyonlar kazandırmayı amaçlar. Egzersizler arasında halter kaldırma, vücut ağırlığı egzersizleri, sprintler ve diğer yüksek yoğunluklu kardiyo antrenmanları yer alır.