Av yasağının sona ermesiyle birlikte, balıkçılar sabaha karşı "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı. Yeni sezonun ilk mahsulleri, İzmir'in Buca ilçesindeki Balık Hali'ne ulaştı. Açılış vesilesiyle bir araya gelen kent protokolü, balıkçı esnafına bol ve bereketli bir sezon diledi.

Protokol üyelerinden ortak temenni

Balık Hali'ndeki açılış etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ve İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz gibi önemli isimler katıldı. Heyet, balıkçı tezgâhlarını tek tek gezerek esnafa hayırlı işler diledi ve yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Başkan Tugay: "Balık Hali'nin zenginliği içimizi açtı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, av sezonunun ilk gününde balık halinin zenginliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Buradaki bereket ve esnafımızın mutluluğu içimizi açtı" diyen Tugay, halin iyileştirilmesi, denizlerin temiz tutulması ve balık üretiminin artırılması için yapılabilecek çalışmaların değerlendirileceğini belirtti. İzmir Balık Hali'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ve ihracat merkezlerinden biri olmasından gurur duyduklarını ifade eden Tugay, bu potansiyeli daha da ileri taşımak için ortak çalışmalar yapmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Sektör temsilcilerinden umut dolu mesajlar

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, balıkçılığın yoğun emek gerektiren bir sektör olduğunu vurgulayarak tüm balıkçılara "Rasgele" dileklerini iletti. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ise, denizden gelen olumlu sinyallerin bol bir sezonun habercisi olduğunu söyledi. Çakan, "İnşallah halkımıza ucuz balık yedireceğiz" diyerek yeni sezonun getireceği ekonomik faydalara işaret etti.

"Umudumuz var ama fiyatlar yüksek"

Balıkçı esnaflarından İbrahim İnce, yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını dilediğini belirtirken, bazı türlerin azlığına dikkat çekti. Barbun, tekir ve kalamar gibi balıkların şu an için avlanamadığını söyleyen İnce, hamsi ve sardalya konusunda umutlu olduklarını ifade etti. Fiyatların yüksekliğine de değinen İnce, barbun, kalkan ve kalamar gibi balıkların bin lira ve üzeri fiyatlarla tezgâhlarda yer aldığını belirtti. Diğer bir balıkçı Ramazan Erbil ise, sezonun oldukça bereketli başladığını ve tezgâhlarda bolca çeşit bulunduğunu söyledi. Erbil, özellikle hamsi avının çok verimli geçeceğini öngördü. Gece saatlerinde başlayan mesailerinin zorluğunu da dile getiren Erbil, bu emeğin karşılığını alacaklarına inandığını belirtti.