Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ve Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan'ın takdiri sonucunda AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcıları belli oldu. AK Parti İzmir milletvekillerinden Şebnem Bursalı Aksoy ve Mehmet Ali Çelebi Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine atanan isimler arasında bulundu.

Atanan diğer isimler şu şekilde:

- Prof. Dr. Abdulmenaf Turan (Akademisyen)

- Dr. Mehmet Akif Sosyal (Akademisyen)

- Talha Kös (Kentsel Tasarımcı)

- Sadullah Hasanoğlu (Çevre Mühendisi)

- Cevahir Asuman Yazmacı (Şanlıurfa Milletvekili)

- Abdülkerim Gök (24. dönem Şanlıurfa Milletvekili)

- Prof. Dr. Hatice Ayataç (Akademisyen)

- Mustafa Uzbaş (Konya B.B. Meclis Başkan Vekili)

- Yaşar Baş (Avukat)

- Dr. Hande Tuncer Akçalı (Yerel Yönetimler Uzmanı)

Şebnem Bursalı Aksoy'dan paylaşım!

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy verilen kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Nilhan Ayan'ın takdiriyle Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcılarımız belirlendi. Şahsıma da bu önemli ve hassas görevin tevdi edilmesinden dolayı büyük bir gurur yaşamaktayım. Türkiye Yüzyılı idealiyle yaptığımız çalışmalarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim utandırmasın." ifadelerini kullandı.