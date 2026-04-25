Peki İzmir'in kaç ilçesi var ve bu ilçeler hangileri? Resmi verilere göre kentte toplam 30 ilçe bulunuyor. Bunların 11'i büyükşehir merkezini oluşturan kentsel ilçelerden, geri kalanlar ise sahil kesimi, iç bölge ve dağlık alanlarda yer alan kırsal nitelikli ilçelerden oluşuyor.

İzmir'in ilçeleri tam liste

Kent sınırları içinde yer alan 30 ilçenin tamamı:

Aliağa

Balçova

Bayındır

Bayraklı

Bergama

Beydağ

Bornova

Buca

Çeşme

Çiğli

Dikili

Foça

Gaziemir

Güzelbahçe

Karabağlar

Karaburun

Karşıyaka

Kemalpaşa

Kınık

Kiraz

Konak

Menderes

Menemen

Narlıdere

Ödemiş

Seferihisar

Selçuk

Tire

Torbalı

Urla

İzmir'in en kalabalık ilçeleri hangileri

Nüfus açısından en kalabalık ilçe 520 bin 941 kişiyle Buca olarak öne çıkıyor. Onu 467 bin 572 kişiyle Karabağlar, 452 bin 479 kişiyle Bornova takip ediyor. Bu üç ilçe tek başına kentin nüfusunun üçte birinden fazlasını barındırıyor. Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Bayraklı da yüksek nüfuslu kentsel ilçeler arasında yer alıyor.

Listenin sonunda ise oldukça farklı bir tablo var. 11 bin 904 kişilik nüfusuyla Beydağ, 13 bin 725 kişilik nüfusuyla Karaburun ve 28 bin 604 kişiyle Kınık, kentin en az kalabalık ilçeleri olarak biliniyor. Bu ilçeler kırsal yaşamın daha baskın olduğu bölgelerde konumlanıyor.

İzmir'in turistik ilçeleri ön plana çıkıyor

Çeşme, Foça, Urla, Seferihisar, Selçuk ve Karaburun başta olmak üzere sahil ilçeleri yaz aylarında nüfusunun katlanması ve turist akınıyla biliniyor. Slow City unvanını taşıyan Seferihisar bu konuda sembol bir konuma sahip. Selçuk antik Efes Kenti'ne, Bergama ise Pergamon antik kentine ev sahipliği yapıyor. Ödemiş, Tire, Bayındır gibi iç bölge ilçeleri tarım ve hayvancılığın ağırlıklı olduğu noktalar olarak öne çıkıyor. Aliağa ve Kemalpaşa ise sanayi tesisleriyle kentin ekonomisine katkı sağlıyor.