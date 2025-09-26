Son Mühür/ Osman Günden- Konak Belediyesi'nin, Sosyal İklim Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü “Clocalization - İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme” projesi başarıyla sonuçlandı ve kentin iklim krizine adaptasyon stratejilerini belirleyen Konak Belediyesi İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı oluşturuldu. Projenin kapanış programında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu çalışmanın yalnızca çevresel bir hedef taşımadığını, aynı zamanda geniş bir katılımcı sürecin ürünü olduğunu özellikle vurguladı. Başkan Mutlu, "Bu projeyi masa başında hazırlamak yerine, sahada, halkımızla iç içe gerçekleştirmeyi önemsedik. Ekibimiz bu hedefi başarıyla yerine getirdi," diyerek, yerel yönetim olarak şeffaf ve katılımcı bir çalışma metoduna bağlılıklarını ifade etti.

Proje kapanışı genç iklim elçileri ve belediye temsilcilerini bir araya getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında hayata geçirilen projenin kapanış etkinliği, Türkiye’nin pek çok ilinden gelen belediye temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, Konak'ın genç iklim elçileri ve farklı şehirlerden projeye katılan gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, oluşturulan İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı'nın detaylı sunumuyla taçlandı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen kapanışa; Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz'ün yanı sıra, İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Manisa ve Ordu gibi büyükşehir ve ilçe belediyelerinden önemli temsilciler de katılım gösterdi. Bu çok paydaşlı buluşma, yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadeledeki ortak iradesini ortaya koydu.

Başkan Mutlu: “İklim krizi artık çok yakın bir gelecek, çözüm toplumun ta kendisi”

Açılış konuşmasında iklime uyumda katılımcılık esasının önemine değinen Başkan Mutlu, iklim krizinin sadece çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir kriz olduğuna işaret etti. Mutlu, "Krize çözüm üretecek olan da toplumun ta kendisidir. Bu nedenle tüm katılımcılarımız, özellikle de genç katılımcılarımız, bu projenin temel taşıydı," dedi. Konak'ta atılan bu adımların, toplumda bir değişimi tetiklediğine inandığını dile getiren Başkan Mutlu, iklim krizinin etkilerinin artık uzak bir tehdit olmaktan çıkıp "tam da içinde yaşadığımız bir gerçeklik" haline geldiğini vurguladı. İzmir'in de birçok şehir gibi susuzlukla mücadele ettiğini anımsatarak, hazırlanan bu eylem planının kent için hayatî ve çok faydalı olduğunu belirtti.

Konak örnek oldu: Stratejik plan kapsamında sekiz ana başlık

Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz de Konak Belediyesi’nin iklim ve sosyal adalet çalışmalarına verdiği sürekli desteğin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Tuğrulöz, planın hazırlanma sürecini genç iklim elçileri, çocuklar, kadınlar, engelliler ve geçici koruma statüsündeki bireylerle yürüttüklerini belirterek, bu kapsayıcı özelliğin projeyi ayrıca anlamlı kıldığını söyledi. Kapanış programında detayları açıklanan Konak Belediyesi İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı, içerdiği kapsamlı başlıklarla diğer belediyelere örnek teşkil etti. Stratejik planda; Kentsel Dayanıklılık ve Altyapı, Su Yönetimi, Toplumsal Katılım ve Sağlık, Tarım ve Gıda Güvenliği, Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma, Kültürel Mirasın Korunması, Yerel ve Uluslararası İşbirlikleri ile Doğal Afetlere Karşı Hazırlık olmak üzere toplam sekiz ana başlık altında somut eylem adımları belirlendi.