Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kınık İlçe Örgütü, bugün yapılacak kongreyle yeni ilçe başkanını belirleyecek. İlçede uzun süredir merakla beklenen kongre, sadece partililer için değil Kınık siyaseti açısından da önemli bir dönemeç olarak görülüyor.

Delegelerin ve üyelerin yoğun katılım göstermesi beklenen kongrede, birlik ve dayanışma mesajlarıyla öne çıkan ilçe başkan adayı Erdal Merdim, dikkatleri üzerine toplamış durumda.

MEVCUT BAŞKAN ADAY DEĞİL

Mevcut ilçe başkanı Salih Barut, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği demeçte yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Barut’un bu kararı, kongrede dengeleri değiştirdi. Şimdi gözler, Merdim’in karşısına sürpriz bir aday çıkıp çıkmayacağına çevrildi.

SAAT 11:00'DE BAŞLIYOR

Kongre, bugün saat 11.00’de Kınık Belediye Düğün Salonu’nda yapılacak ve CHP Kınık örgütünün önümüzdeki dönemdeki yol haritasını belirleyecek.