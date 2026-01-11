Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin en yoğun nüfusuna sahip noktalarından olan Konak ve Karabağlar ilçelerini etkileyen çok kritik bir su kesintisi programını kamuoyuyla paylaştı. Altyapı ağının ana omurgasında meydana gelen teknik bir aksaklık, geniş bir bölgede yaşamın akışını geçici olarak değiştirecek bir kesinti zorunluluğunu beraberinde getirdi.

İnönü Caddesi'nde dev boru arızası

İzmir'in ulaşım ve yerleşim anlamında can damarı sayılan İnönü Caddesi'nde, su iletim hattının en önemli parçalarından biri olan 1400 mm çapındaki dev beton boru ağır bir hasar aldı. Konak ilçesi sınırları içindeki İnönü Caddesi ile 200 Sokak kavşağında saptanan bu "Ana Boru Arızası", iletim kapasitesinin büyüklüğü nedeniyle geniş bir alanı doğrudan etkiliyor. Beton borunun devasa çapı ve arızanın bulunduğu noktanın kritikliği, tamir sürecinin kapsamlı ve titiz bir çalışma gerektirmesine neden oluyor. Yetkililer, hasarın tamamen onarılmadan şebekeye su verilmesinin mümkün olmadığını bildirerek, ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

24 saatlik zorunlu kesinti süreci başladı

İZSU tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 13:00 itibarıyla vanalar kapatılarak kesinti süreci başlatıldı. Onarım çalışmalarının karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, suyun tekrar musluklardan akmasının 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 13:00'ü bulması bekleniyor. Toplamda yaklaşık 24 saat sürecek olan bu kesinti boyunca vatandaşların su kullanımında azami tasarruf göstermeleri ve hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.

Konak ve Karabağlar'da kesintiden etkilenecek bölgeler

Ana hattaki arıza, kentin en köklü mahallelerini kapsayan geniş bir listeyi susuz bıraktı. İZSU'nun verilerine göre kesintinin doğrudan vurduğu mahalleler şu şekildedir:

Konak İlçesi etki alanı: Akın Simav, Altıntaş, Çankaya, Göztepe, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis ve Turgut Reis mahallelerinde su akışı tamamen durduruldu.

Karabağlar İlçesi etki alanı: Adnan Süvari, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Esenyalı, Maliyeciler, Metin Oktay, Poligon ve Vatan mahalleleri de bu büyük çaplı arıza nedeniyle susuzluktan etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.