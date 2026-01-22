Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir güne gri bulutlar ve gök gürültülü sağanak yağışla uyandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir’deki kentin yağış haritasını değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta havanın serin olduğunu, bu hafta ise havanın ısınmasıyla birlikte kentin beklediği yağışların gerçekleştiğini aktaran Prof. Dr. Yaşar, “7 ila 8 gün bu sıcaklıklar devam edecek. İzmirlilerin bugün gerekmedikçe sokağa çıkmamasını söylemiştim. Bunun nedeni yağmur değil, tamamen altyapı yetersizliği. Bugün de gördük… Bu kadarlık yağışta bile şimdiden Bayraklı, Kemeraltı sular altında kalmış, bunun nedeni altyapı. 7 ila 8 gün yağacak ama bugünden daha fazla olmaz” ifadelerini kullandı.

Tahtalı için yüzde 2 öngörüsü!

“Dünya Meteoroloji Örgütü, Ocaktan nisana kadar olan sürede ne La Nina ne de El Nino olacağını, artık nötr duruma geçeceğini söylediler. Nötr durumlarda Türkiye güzel yağış alır” mesajıyla açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Yaşar, “Nisan sonuna kadar güzel yağış olacağını söyleniyor. 2026’nın bol yağışlı geçmesi lazım. Her kurak dönemden sonra bol yağışlı bir süreç gelir. O dönem geldi. Tahtalı Barajı yüzde 1.4’e çıktı ama ay sonuna kadar yüzde 2’yi geçeriz. Etraftaki toprak da doydu. Barajların dolma ayları aralıkta başlar, nisan sonuna kadardır. Beş aylık bir periyodda dolar. Nisan sonuna kadar yüzde 15’e çıkar, bu da ciddi bir rakam. Geçen sene sadece yüzde 5 artabilmişti. Bu yıl baya bir toparlanacağını düşünüyorum ama suda tasarrufa devam” ifadelerini kullandı.

Harry Kasırgası Ege’ye gelir mi?

Akdeniz’de etkisini sürdüren Harry Kasırgası, İtalya’nın Sicilya ve Sardinya adalarında günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Harry Kasırgası hakkında da bilgiler veren Yaşar, şunları aktardı: “Libya’da Sitre Körfezi vardır, su sıcaklığı 27 dereceyi geçtiğinde Akdeniz tipi tropikal olay ortaya çıkar, geçtiğimiz sene ciddi şeyler oldu. Bizde onun kuyruğu gelir, güzel de yağış getirir. 2018 yılında geleceği bekleniyordu, onlar batıya gelmez. Ege’nin suları serin olduğu için fırtına sürümlenir.”

“Eskiler yağmur yapmazsa ‘abdestsiz var’ der”

Yağışların mutlak suretle iyi değerlendirilmesi ve su tasarrufu konusunda da çağrılarda bulunan Prof. Dr. Yaşar, yerel yönetimleri de ‘bilime’ davet etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yapay yağmur için bakanlığa başvuru yaptıklarına yönelik açıklamalarına tepki gösteren Yaşar, “Yağmur yağarken gümüş iyonür atıp bu yağışı artırma durumudur. Eskiler, yağmur yağmazsa ‘Aramızda abdestsiz var’ derler. Yabancı ülkeler buna tenezzül etmiyor da bir tek sen mi akıllısın. Böyle bir şey olsa dünyada kuraklık diye bir şey olmaz. Deniz suyunu arıtacağız diyorlar, Fransa’nın, Amerika’nın deniz suyu yok mu? Tasarrufa giden bir sürü şeyler yaptılar. Atlantik’te denizin tuzluluk oranı da azdır ama kimse ona gitmiyor. Herkes bilime gidiyor. Artık bizim başkanların da bilimi okuması lazım. Bakanlığa ‘Yağmur bombası atacağız’ demişler, onlar da ‘Siz bilirsiniz’ demiş. Ne diyecekler ki? Bana da böyle gelseler sadece gülerim. Birileri sanırım para çarpacak, bunun başka anlatımı yok…” ifadelerini kullandı.

“Tugay farkında değil ama rekor kırıyor”

“Ben başkan olsam önce Çiğli Arıtma’dan çıkan suyun tarıma kazandırılması için bakanlıkla konuşurum. Gördes Barajı’nın altını kaç para olursa olsun yamatırım, su tutmasını sağlarım” mesajı da veren Yaşar, “Bu ikisini yapsın Cemil Tugay, mücadele versin. O yapamaz zaten ama gidip Ankara’ya bunları istesin. Yağmur bombası atma gibi şeyler değil… Bunlar çok aciz durumlarda yapılan şeyler. İzmir Türkiye’nin üçüncü büyük kenti, bilimin ‘B’si yok. Yerel seçimden önce ‘Kim seçilirse seçilsin çok büyük sorunlar bekliyor’ demiştim. İki sene üst üste balık ölümleri yaşandı Körfez’de. Cemil Tugay farkında değil ama rekorlar kırıyor” diye konuştu.