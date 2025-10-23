İzmir’in Konak ilçesindeki Etiler Mahallesi’nde mütevazı bir yapı gibi görünen Aya Vukla Kilisesi, aslında İzmir’in çok katmanlı tarihinin en sessiz tanıklarından biri. 1886 yılında Rum Ortodoks cemaatince inşa edilen yapı, adını Aziz Vukolos’tan alıyor. 1922’deki büyük İzmir yangınında diğer kiliseler yok olurken, Aya Vukla’nın mucizevi şekilde ayakta kalması onu kentin hafıza mekânlarından biri haline getirdi.

Sessizliğin Ardındaki Yeniden Doğuş

Mübadele döneminde boş kalan kilise, 1927’de İzmir Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmaya başlandı. Ardından yıllar içinde depo, opera binası, sergi alanı ve nihayetinde kültür merkezi kimliğine büründü. Asıl dönüşüm ise 2000’li yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı restorasyon süreciyle gerçekleşti. Uzman ekiplerce yapılan titiz çalışmalar, duvarların altındaki tarihi freskleri ortaya çıkardı. Hz. İsa, Altın Ağızlı Aziz Yuhanna, Mikail ve Cebrail’in figürleri, uzun yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıktı.

Bir Kiliseden Fazlası: Basın Müzesi

Aya Vukla kompleksinin müştemilat binası, bugün İzmir Basın Müzesi olarak hizmet veriyor. Burada, Türk basın tarihinin simge isimlerinin eşyaları sergileniyor. Metin Göktepe’nin kazağı, Abdi İpekçi’nin daktilosu, Uğur Mumcu’nun ilk bilgisayarı gibi objeler; yalnızca bir dönemin tanığı değil, basın özgürlüğü mücadelesinin de sembolü niteliğinde.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Ege Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla açılan müze, ziyaretçilerine hem bilgi hem duygu dolu bir deneyim sunuyor.

Kültürün Yeni Buluşma Noktası

Günümüzde Aya Vukla Kilisesi, yalnızca bir mimari eser değil; İzmir’in kültür, sanat ve hafıza mekânı haline geldi. Konserler, söyleşiler, sergiler ve tiyatro etkinlikleriyle yapı, her gün farklı bir sanat dalına ev sahipliği yapıyor. Bu yönüyle Aya Vukla, İzmir’in yaşayan kültür mirası olarak geçmişle bugünü aynı çatı altında buluşturuyor.

Tarihi Duvarların Yankısı

Aya Vukla’nın taş duvarlarında yankılanan her ses, İzmir’in geçmişine uzanan bir köprü niteliğinde. Hem ruhani hem sanatsal bir atmosfer sunan bu yapı, şehrin çok kültürlü kimliğinin yaşayan bir örneği olarak ayakta duruyor. Burada atılan her adım, İzmir’in hafızasında yeni bir sayfa açıyor.