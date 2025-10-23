İzmir’in kalabalığından uzaklaşıp nefes almak isteyenlerin yeni gözdesi, Bergama’nın 585 metre rakımlı Çamavlu Mahallesi. Kozak Yaylası’nın serin yamaçlarında yer alan bu küçük köy, sonbaharda renklerin dans ettiği bir tabloya dönüşüyor. Şehrin temposundan sıyrılıp sade bir yaşam arayanlar için Çamavlu, sessiz ama derin bir huzur sunuyor.

Çam Fıstığının Gölgesinde Bir Hayat

Köy ekonomisinin temelini çam fıstığı, hayvancılık ve mandıracılık oluşturuyor. Sabahları kuş sesleriyle başlayan gün, keçi çanlarının ritmiyle devam ediyor. Yörede üretilen peynirler, ballar ve doğal ürünler, Çamavlu’yu sadece doğa tutkunları için değil, lezzet keşfi arayanlar için de özel bir durak haline getiriyor. Çam ormanlarının arasında dolaşırken hissedilen reçine kokusu, bu köyü unutulmaz kılan en doğal ayrıntılardan biri.

Erişilebilir Ama El Değmemiş

Bergama merkezine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta yer alan köye ulaşım, Gömeç-Kozak-Bergama yolundan ayrılan 10 kilometrelik orman yolu üzerinden sağlanıyor. Sonbaharda sararan yaprakların çevrelediği bu yol, fotoğraf tutkunları için adeta bir doğa galerisi. Yolda karşılaşılan yayla evleri, keçi sürüleri ve serin rüzgarlar, Çamavlu’ya varmadan bile ziyaretçiyi büyülemeye başlıyor.

Geçmişiyle Yaşayan Bir Köy

1891 yılından bu yana aynı ismi taşıyan Çamavlu, 2012’de mahalle statüsüne geçmiş olsa da halk hâlâ “köyümüz” demeyi sürdürüyor. Yaklaşık 520 kişilik nüfusuyla köyde yaşam, dayanışma ve paylaşım üzerine kurulu. Komşuluk ilişkilerinin hâlâ güçlü olduğu bu mahallede, akşamları soba başında içilen çay, günün en huzurlu anına dönüşüyor.

Ege’nin Doğaya Dönüş Köşesi

Ne gürültülü barlar, ne kalabalık sahiller... Çamavlu’da doğanın sesi başrolde. Yaz aylarında serin bir vaha, sonbaharda ise sarının ve yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapan köy, şehirden kaçmak isteyenler için sade ama etkileyici bir kaçış noktası. Burada zaman yavaş akar; telefonlar sessize alınır, doğa yeniden konuşur.