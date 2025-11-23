İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan özel gereksinimli sporcu Ulaş Yılmazoğlu (17), Tayland'da düzenlenen Dünya Gençlik Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Bugüne kadar katıldığı yarışlarda 103 derece elde eden genç sporcu, sıradaki büyük hedefinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi. Yılmazoğlu, "Tayland'da bronz ve gümüş madalyalar kazandım. Hem mutluyum hem de heyecanlıyım" diyerek duygularını dile getirdi.

Yüzmeyle başlayan uzun soluklu serüven

Gülcan ve Serkan Yılmazoğlu çiftinin özel gereksinimli evlatları olan Ulaş, yüzme sporuna 7 yaşında öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladı. Profesyonel anlamda yüzme kariyerine adım atan Ulaş, eğitim hayatını da Mustafa Kaya Spor Lisesi'nde sürdürüyor. Türkiye genelindeki şampiyonalarda üst üste dereceler elde ederek adını duyuran Ulaş, son olarak milli takım formasıyla katıldığı Dünya Gençlik Şampiyonası'nda gösterdiği performansla uluslararası alanda da rüştünü ispatladı.

Anne Gülcan Yılmazoğlu, oğlunun başarısı için verdikleri mücadeleyi anlattı: "Başlangıçta merkeze uzak bir ilçede oturuyorduk. Ulaş'ın hafta sonları sadece bir saat yüzebilmesi için 2,5 saat trenle gidip geliyorduk." Ulaş'ın yüzmede başarılı olacağının söylenmesiyle bu durumun hem kendisine hem de Ulaş'a büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten anne Yılmazoğlu, 2019 yılında merkeze taşınma kararı aldıklarını ve Ulaş'ın başarısıyla Milli Takım serüvenlerinin başladığını ekledi.

Vazgeçmeyen bir sporcu

Yüzme sporunun gerektirdiği meşakkatli sürece değinen Gülcan Yılmazoğlu, özellikle pandemi döneminde antrenmanlara ara vermek zorunda kaldıklarını ancak Ulaş'ın hiçbir zaman pes etmediğini söyledi. "Yüzme sporu, diğer sporlardan daha fazla imkan gerektiriyor; sürekli havuz bulmanız ve kulvar edinmeniz şart. Ulaş zorlansa da hiçbir zaman vazgeçmedi," diyen anne, sporun oğluna disiplin ve özgüven kattığını vurguladı. Yılmazoğlu, bir amacı olduğunu ve bunu başarmak için azimle çalıştığını anlayan Ulaş'ın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğini belirtti.

Antrenöründen Avrupa şampiyonası hedefi

Ulaş Yılmazoğlu'nun 9 yıldır antrenörlüğünü yapan İzmir Spor Gençlik İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Eda Özlem Avan Açar, sporcusunun çalışkanlığına ve disiplinine dikkat çekti. Antrenör Açar, "Ulaş ile 9 yaşında tanıştık ve Türkiye şampiyonalarından sonra geçen yıl Özel Sporcular Milli Takımı'na seçildi. Tayland'da gençler kategorisinde elde ettiği 2 gümüş ve 2 bronz madalya, emeklerimizin en güzel karşılığı oldu," dedi.

Açar, Ulaş'ın bir sonraki büyük hedefini şu sözlerle açıkladı: "Hedefimiz, 2026 yılında düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılarak derece elde etmek. Şu an bu hedef için haftada 8 yüzme ve iki kara antrenmanı olmak üzere yoğun bir tempoyla hazırlanıyoruz. Ulaş ile çalışmak çok keyifli; o, çok çalışkan ve disiplinli bir sporcu."

Okulunda da sevgi eli

Ulaş Yılmazoğlu'nun eğitim gördüğü Mustafa Kaya Spor Lisesi Rehberlik Öğretmeni Huriye Çopurlu, öğrencisiyle kurduğu güçlü bağı ifade etti. Çopurlu, "Ulaş ile 3 yıldır tanışıyoruz ve artık aile gibiyiz. O, sadece spor alanında değil, ahlaki değerler, arkadaşlık ve sevgi boyutunda da kendini oldukça geliştirmiş özel bir öğrencimiz. Elde ettiği başarılar bizi gururlandırıyor. Ancak sporun ötesinde, Ulaş'ın bize öğrettiği en önemli şey, onun sevgi dolu ve nahif kişiliği oldu," şeklinde konuştu.