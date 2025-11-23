Son Mühür/ Beste Temel- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kemalpaşa'da düzenlenen zeytin hasadı etkinliğine katılarak hem üreticilerle bir araya geldi hem de partisinin tarım politikalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP İzmir İl Kadın Kolları Tarım Komisyonu tarafından "Zeytin Ağacı Gölgesinde Zeytinin Geleceği: Maden Yasası, Adeta Talan Yasası" başlığıyla Sütçüler Mahallesi'nde organize edilen etkinlik, çiftçilerin ekonomik sıkıntılarının tartışıldığı bir platforma dönüştü. Başkan Güç, zeytin toplarken üreticilerin dertlerini dinledi ve çözüm sözü verdi.

Üretici çiftçilerin ekonomik çıkmazı derinleşiyor

Hasat sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kemalpaşa halkının ekonomik krizin getirdiği mutsuzlukla mücadele ettiğini belirtti. Çiftçilerin yaşadığı fiyat adaletsizliğine dikkat çeken Güç, çarpıcı verileri paylaştı:

"Çiftçilerimiz, 2-3 yıl önce 250 TL'ye satılan zeytinyağının bugün 150-170 TL'ye düştüğünü ifade ediyor. Bu fiyat, neredeyse üç yıl önceki fiyat seviyesindedir. Oysa ki üç yıl önce yevmiye, mazot ve gübre gibi girdi maliyetleri bugüne göre yüzde 200 oranında artmış durumda. Girdiler tavan yaparken, zeytinyağının litre fiyatları neredeyse yarı yarıya düşmüş. Üretimden para kazanamayan insanlarımız, ne yazık ki geleceklerini kurtarabilmek adına arazilerini satmak zorunda kalıyor. Satılan bu toprakları tekrar tarıma kazandırmak ise neredeyse imkansızdır."

İnsanların insanca bir yaşam sürme hakkı olduğunu vurgulayan Güç, mevcut düzenin refah getiremediğini ve devletin tarıma, hayvancılığa ve zeytinciliğe öncelik vermesi gerektiğini ifade etti. Güç, iktidarın üretime köstek değil, destek olması gerekliliğinin altını çizdi.

CHP iktidar sözü: Gelir adaleti ve büyük destek

Ekonomik durumun vahametini "içler acısı" olarak nitelendiren Güç, toplumda "sessiz bir çığlık" bulunduğunu ve insanların yaşadığı mağduriyetin kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu ve bu zenginliğin eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini savundu.

CHP'nin ilk seçimde kuracağı iktidarla bu karamsar tabloyu değiştireceklerini belirten Güç, planlanan destekleri açıkladı:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ilk seçimde kuracağımız iktidarla halkımızın gelecek kaygılarına son verecek ve mağduriyetlerini gidereceğiz. Çiftçimize, zeytincimize ve hayvan besicimize büyük destekler vereceğiz. İktidarımızda sağlayacağımız gelir ve vergi adaleti ile halkımıza daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye'nin zenginliğini büyüterek halkımızla eşitçe paylaşacağız."

Başkan Güç, zorlu ekonomik şartlara rağmen üretmekten vazgeçmeyen Kemalpaşa halkına, çiftçilere ve hasada katılan partisinin kadın kolları ve yöneticilerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.