Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili ve Parti Grup Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tahliyesine rağmen ev hapsi kararı verilmesini sert sözlerle eleştirdi. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın hukuki değil, tamamen siyasi hesaplarla alındığını belirtti.

"TUTSAK ETMENİN BİR BAŞKA YÖNTEMİ OLAN EV HAPSİ"

Yücel açıklamasında, “İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu tahliye edilerek, tutsak etmenin bir başka yöntemi olan ev hapsine karar verildi. Hukuki değil siyasi hesaplarla alınan kararlar, toplumun adalete olan güvenini yok etmekten başka hiçbir şeye hizmet etmiyor.” ifadelerini kullandı.

Yücel, ayrıca önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve “kıymetli bürokratların” tutukluluğunun devamının da ne hukuki ne vicdani olduğunu vurguladı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ TESİS EDENE KADAR..."

CHP’li Yücel, yargı sürecine ilişkin sert eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

“Talimatlı yargılarıyla, siyasi isimler üzerinden aslında topluma gözdağı vermeye çalışan, ‘özgürlükleriniz bizim elimizde’ mesajı vererek baskıcı ve otoriter yönetimde ısrarcı olanlar bu millete en büyük kötülüğü yapanlardır.”

Yücel, açıklamasını “Bu ülkede hukukun üstünlüğünü tesis edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” sözleriyle sonlandırdı.