İzmir'in gururu Bayındır Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sporcuları, Antalya'da 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Özel Olimpiyatlar Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Yaşları 14 ile 34 arasında değişen altı zihinsel engelli sporcudan oluşan İzmir temsilcisi, 12 farklı şehirden gelen takımların eleme usulüyle yarıştığı zorlu turnuva boyunca büyük bir kararlılık gösterdi. Oynadığı altı karşılaşmanın tamamını kazanmayı başaran Bayındır Efe, namağlup bir şekilde turnuvanın zirvesine yerleşerek Türkiye şampiyonu oldu. Bu şampiyonluk, sporun engel tanımayan gücünü ve özel bireylere sağlanan fırsatların nelere kadir olabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Kurumdan çarpıcı değerlendirme: "Eksikleri yok, fazlaları var"

Merkez Müdürü Ozan Uvaçin, sporcularının başarısının altında yatan felsefeyi aktarırken, kurumun bir rehabilitasyon merkezi olmasının yanı sıra resmi statüde bir spor kulübü olarak da faaliyet gösterdiğini belirtti. Uvaçin, öğrencileri atletizm, basketbol ve futbol gibi alanlarda yeteneklerine göre yönlendirdiklerini ifade ederek, asıl amaçlarının "Topluma kazandırmak" söylemini yılın sadece belirli günlerine sıkıştırmak yerine, hayatın her anına yaymak olduğunu vurguladı. Müdür Uvaçin, "Bu çocuklara uygun koşullar sunulduğunda her şeyi başarabileceklerine inanıyoruz. Onların eksiklikleri yok, aksine fazlaları var. Performansları çok güçlü ve bizim görevimiz bu gücü açığa çıkarmak. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kesintisiz desteği bu yolda bizi motive eden en önemli unsurdur," sözleriyle takımına olan güvenini dile getirdi.

Spor disipliniyle hayata tutunuyorlar

Uvaçin, sporun gençlerin kişisel gelişimine olan derin etkisine de değindi. Davranışsal zorluklar yaşayan, hatta hukuki süreçlerden geçmiş öğrencilerin bile spor sayesinde hayatlarına pozitif bir yön verdiklerini anlattı. Sporcuların uluslararası müsabakalara katılarak yurt dışında farklı diller konuşan sporcularla bir araya gelmesi, onlara evrensel bir dil sundu. Uvaçin, "Bu anlar çok özeldir. Sporun dili bambaşkadır," dedi. Kazanılan disiplin ve başarıların, gençlerin öz bakım becerileri ve günlük yaşam alışkanlıkları gibi konularda da ilerlemelerini sağladığını, dolayısıyla elde edilen her derecenin özgüvenlerini artırarak onları farklı noktalara taşıdığını ekledi.

Antrenör ve sporculardan şampiyonluk coşkusu

Takımın antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Erkoç ise, sporcularıyla birlikte Antalya Belek Üniversitesi'ndeki turnuvada elde ettikleri zaferin hak edilmiş bir galibiyet olduğunu belirtti. Erkoç, "Çocuklarımız büyük bir başarı sergileyerek altı maçın tamamını kazandı ve şampiyonluğu İzmir'in Bayındır ilçesine getirdi. Bu sonuçta ailelerin ve bizlerin özverili desteği kritik rol oynadı. Hep birlikte büyük bir galibiyetin sevincini yaşıyoruz," dedi. Yurt içi ve yurt dışındaki (Malta ve İspanya gibi) diğer branşlardaki başarılarını da hatırlatan Erkoç, ülkeyi özel sporcularla temsil etme hedeflerini sürdüreceklerini kaydetti. Takımın 14 yaşındaki sporcusu Miraç Üçüncü, "Çok sıkı çalıştık. Hasan öğretmenimiz sayesinde birinci olduk. Annem çok gururlandı," derken; 17 yaşındaki İbrahim Can Kalaycıoğlu ise, "Kazanacağımıza inanıyorduk. Ailem çok mutlu oldu. Sporda ilerlemeyi hedefliyorum," sözleriyle şampiyonluk coşkusunu paylaştı.