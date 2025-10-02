İzmir açıklarında 30 Eylül günü Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç hareketliliğini önlemek amacıyla farklı saatlerde operasyonlar gerçekleştirdi. Sabah saat 07.35’te Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye TCSG-6 ve KB-107 botları sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki 33 düzensiz göçmeni yakalayarak güvenlik önlemleri kapsamında karaya çıkardı.

Aynı bölgede saat 11.05’te yapılan başka bir müdahalede ise lastik bottaki 6 düzensiz göçmen daha yakalandı. Gece saat 23.30’da ise Çeşme açıklarında MOBİL RADAR (MORAD-11) tarafından tespit edilen bir lastik botta 33 düzensiz göçmen yakalanarak güvenli bölgeye getirildi.

Karaburun açıklarında kurtarma operasyonu

Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.45’te gelen ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bir fiber karinalı lastik bottaki 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 72 düzensiz göçmen yakalanırken, 31 kişi güvenli şekilde kurtarıldı. Operasyonlarda yakalanan ve kurtarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.